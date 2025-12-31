الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

سلامة العميمي: برامجنا لـ «عام الأسرة» تنصب على دعم رفاه الأسر والأفراد

سلامة العميمي: برامجنا لـ «عام الأسرة» تنصب على دعم رفاه الأسر والأفراد
1 يناير 2026 01:54

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت سلامة العميمي، مدير عام هيئة الرعاية الأسرية، أن عام 2026 «عام الأسرة» سيشكّل محطة أساسية لتعزيز دور الهيئة، مؤكدة أن برامجها ستنصب على دعم رفاه الأسر والأفراد في أبوظبي، من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات الرعاية التي أطلقتها، والتي تجمع في فئاتها الخمس بين الوقاية والاستجابة ومدّ يد الدعم للجميع في مراحل حياتهم وظروفهم المختلفة، وتشمل الاستشارات والإرشاد، والاحتواء والرعاية، والتمكين والتوعية، والاحتضان ودعم الرعاية البديلة، ورؤية المحضون.

أخبار ذات صلة
حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية
رئيس الدولة يوجه بإطلاق "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" تزامناً مع ختام "عام المجتمع"

وقالت: إن الأسرة هي الإطار الأول الذي تتكوّن فيه القيم ويُبنى فيه الشعور بالأمان، وتترسّخ فيه القدرة على التماسك والتعاطف، إذ ينشأ الأطفال عبر الأسرة في بيئة داعمة وحاضنة، ويُصان كبار السن بالاحترام والرعاية ويجد الأفراد معنى الانتماء والمسؤولية المشتركة.
وأضافت: أن «عام الأسرة» يمثل تأكيداً على أن الرفاه الاجتماعي ليس نتيجة لاحقة للتنمية، بل ركيزة أساسية لها، وأن «عام الأسرة مسؤولية جماعية تتطلب شراكة فاعلة بين الجهات الحكومية، والمجتمع، والقطاعين الخاص والعام، ومع كل أفراد المجتمع، لبناء مجتمع أكثر تماسكاً واستقراراً وقدرة على مواجهة المتغيرات، واستعداداً للمستقبل».
وختمت العميمي حديثها بالقول: إن الهيئة ستواصل السير بعزمٍ واضح والتزام ثابت لترجمة الرؤية إلى أثر ملموس، وضمان بقاء الأسرة في صميم السياسات والخدمات وصنع القرار، وبما يسهم في ترسيخ أسس مجتمع متماسك، يقوده الاهتمام بالإنسان، وتدعمه قيم الرعاية والمسؤولية، ويتجه بثقة نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.

سلامة العميمي
الأسرة
الإمارات
الأسرة الإماراتية
هيئة الرعاية الأسرية
عام الأسرة
أبوظبي
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©