الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الشارقة للتراث» يفتح آفاق التعاون الدولي في التعليم والثقافة في الذيد

«الشارقة للتراث» يفتح آفاق التعاون الدولي في التعليم والثقافة في الذيد
1 يناير 2026 01:54

الشارقة (الاتحاد)

في خطوة تعكس رؤيته الأكاديمية المنفتحة على التجارب العالمية، وحرصه على ترسيخ مكانته كمؤسسة علمية فاعلة في المشهد الثقافي الدولي، وتعزيز الحوار الأكاديمي وتبادل الخبرات الدولية، نظم معهد الشارقة للتراث، محاضرةً علميةً متخصصةً، تناولت سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات التعليم والثقافة والتراث.
ونظم المعهد، ممثلاً في الإدارة الأكاديمية، وبالتعاون مع فرع المعهد في الذيد، أمس، في مقر المعهد بحصن الذيد، محاضرة بعنوان: (استراتيجيات التعاون الدولي في التعليم والثقافة والتراث)، قدمها الدكتور إبراهيم عبدالباسط، ضمن سلسلة البرامج العلمية الهادفة إلى تطوير المعرفة المتخصصة وتبادل الخبرات الدولية، ودعم التوجهات الاستراتيجية.

