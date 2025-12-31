«أطفال الشارقة» تختتم معسكرها الشتوي

الشارقة (وام)



اختتمت مؤسسة أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أمس الأول، معسكرها الشتوي الذي شارك فيه 939 طفلاً وطفلة ضمن الفئة العمرية من 6-12 عاماً، وسط بيئة تفاعلية جاذبة لاستثمار مواهب الأطفال في مراكزها المنتشرة على مستوى إمارة الشارقة.

وجاء تنظيم المعسكر، ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى تعزيز القيم الإيجابية والسلوكيات البنّاءة لدى الأطفال، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على مواجهة تحديات المستقبل وتوفير بيئة تعليمية محفّزة يشرف عليها فريق من الخبراء والمشرفين المؤهلين لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للمشاركين.