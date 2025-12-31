الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

تصحيح انحراف حاد بالعمود الفقري لفتاة بعمر 14 عاماً

المريضة مع الطبيب المعالج بعد شفائها (من المصدر)
1 يناير 2026 01:54

دبي (الاتحاد)

تمكّن فريق طبي بمستشفى تداوي في دبي، من إجراء جراحة دقيقة ومتطورة لتصحيح انحراف شديد في العمود الفقري «الجنف» لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً.
وقال الدكتور محمود أبو سيد، استشاري جراحة العظام والعمود الفقري في مستشفى تداوي بدبي: «حالة المريضة كانت تستدعي تدخلاً جراحياً، نظراً لوصول درجة الاعوجاج إلى نحو 55 درجة»، مشيراً إلى أن العملية تمت بنجاح وفي وقت قياسي أقل مما تستغرقه هذه النوعية من الجراحات عادةً.
وبيّن الدكتور أبو سيد أن الفريق الطبي طبّق في هذه الجراحة أحدث البروتوكولات العلاجية والتقنيات الطبيّة العالمية، حيث تم استخدام تقنية المراقبة المستمرة للأعصاب طوال فترة الجراحة لضمان أعلى درجات الأمان وحماية النخاع الشوكي، كما تمت الاستعانة بأحدث جيل من المسامير والدعامات الطبية المخصّصة لتثبيت الفقرات وتعديل مسار العمود الفقري بدقة شديدة، ما ساهم في تحقيق تصحيح كامل وشامل للانحراف.
وتابع: «هذا النوع من الجراحات يستغرق عادة نحو 8 ساعات متواصلة، لكن بفضل الخبرات الطبيّة في المستشفى، واستخدام أحدث التقنيات العلاجية، تم إجراء العملية خلال 3 ساعات».
وأكد الدكتور أبو سيد أن النتائج كانت ممتازة، حيث بدأت المريضة في العودة لممارسة أنشطة حياتها الطبيعية بعد فترة وجيزة جداً من العملية.
وأوضح أن نجاح هذه الجراحة المعقدة، يعكس التطور الكبير الذي يشهده مستشفى تداوي بدبي في مجال جراحات العمود الفقري المعقدة، والالتزام بتقديم أفضل الرعاية الصحية باستخدام التكنولوجيا الطبية الأكثر تقدماً.

