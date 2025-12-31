الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

فعاليات بلدية الظفرة تستقطب الجمهور بالأنشطة المختلفة

أجواء عائلية في الفعاليات (وام)
1 يناير 2026 01:54

الظفرة (وام)

شهدت الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي تنظمها بلدية منطقة الظفرة، ممثلةً بفريق التواجد البلدي في حديقة تل مرعب بمهرجان ليوا الدولي، المقام حالياً حتى الثالث من يناير المقبل، حضوراً مميّزاً من الجمهور، خاصة الأسر والأطفال، من خلال الأنشطة والفعاليات في أجواء عائلية تفاعلية عكست حرص البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع الجمهور.
واشتملت الفعاليات على مسابقات المسرح الثقافية والتراثية، تم خلالها توزيع جوائز قيمة على الفائزين، وفقرات لفرقة العيالة الشعبية وركن للألعاب الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى ركن الرسم والتلوين، كما أتاح التواجد البلدي فرص المشاركة للأسر المنتجة لعرض الأكلات الشعبية والعطور، وتوفير محلات لعرض المنتجات الزراعية المحلية.
وتزامناً مع عام الأسرة 2026، حرصت بلدية منطقة الظفرة على توفير جناح لمستشفى برجيل بحديقة تل مرعب، لتقديم بعض الخدمات الطبية الأولية وتوعية الأسر والأطفال من خلال برامج ومسابقات صحية، بهدف الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

