مسلخ متنقل في موقع مهرجان ليوا الدولي

الظفرة (الاتحاد)



وفّرت بلدية منطقة الظفرة، مسلخاً متنقلاً بموقع مهرجان ليوا الدولي، بما يواكب الإقبال الكبير خلال فترة الفعاليات، ويهدف المسلخ إلى تقديم أفضل الخدمات للمشاركين والزوار والمخيمين، وتعزيز مستوى السلامة الغذائية والصحة العامة، والحد من مخاطر الذبح العشوائي، ودعم الصورة الحضارية والتنظيمية لمهرجان ليوا الدولي، بالإضافة إلى تسهيل الخدمة على الزوار، وتقليل التنقل إلى المسالخ الدائمة.

وتُقدم البلدية إشرافاً بيطرياً متكاملاً قبل وبعد الذبح في المسلخ، وتوفير أنظمة آمنة للتخلص من المخلفات الحيوانية، مع الالتزام التام باشتراطات الصحة والسلامة المهنية. وقد تم ذبح أكثر من 361 ذبيحة منذ بداية المهرجان.



مواعيد

يعمل المسلخ من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثامنة مساءً، ويتم إغلاق المسلخ يوم الجمعة من الساعة 11 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً لأداء صلاة الجمعة. كما تواصل البلدية حملات التوعية والتفتيش للمحافظة على سلامة الجميع. وتحرص البلدية على النظافة، وتعزيز نظام الأمن الحيوي بالمسالخ، وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة لتقديم خدمات متميزة للجمهور، والمحافظة على صحة وسلامة المستهلكين.