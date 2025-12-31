الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

تفاهم بين جامعة دبي وشركة كيرنو إنتربرايزس لتدريب الطلبة

خلال توقيع مذكرة التفاهم (من المصدر)
1 يناير 2026 01:55

دبي (الاتحاد)

وقّعت جامعة دبي مذكرة تفاهم مع شركة كيرنو إنتربرايزس، بهدف تعزيز التعاون في مجالات تطوير مهارات الطلبة، واستقطاب المواهب، وتوفير فرص التدريب العملي والتوظيف.
وقّع المذكرة عن جامعة دبي، الدكتور عيسى محمد البستكي، رئيس الجامعة، وعن شركة كيرنو إنتربرايزس، كريستوفر روبرت كاسويل، الرئيس التنفيذي للشركة.
حضر التوقيع، البروفيسور حسين الأحمد، نائب رئيس الجامعة، وآمنة المرزاق، مديرة مركز التدريب وتطوير المسار المهني ومكتب شؤون الخريجين، وعدد من المسؤولين.
وأكد الدكتور البستكي أن هذه المذكرة تعكس التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون بين القطاع الأكاديمي والشركات الحكومية والخاصة، وتوفير فرص نوعية تسهم في خدمة الطلبة والخريجين والمجتمع على نطاق أوسع.

