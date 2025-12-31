«مؤسسة حمدان بن راشد» تعزز التميز المؤسسي

دبي (الاتحاد)



تتابع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، تنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية ضمن إطار «نموذج حمدان EFQM التعليمي»، والتي انطلقت في 27 ديسمبر 2025، بهدف تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في القطاع التعليمي ورفع كفاءة القيادات التربوية والمقيمين المعتمدين، استناداً إلى منهجيات تطوير عالمية ومعايير جودة معترف بها دولياً.

وأوضح الدكتور خليفة السويدي، المدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية، أن تنفيذ هذه البرامج يمثل خطوة محورية نحو دعم التحسن المستمر في المدارس وتطوير ممارسات الإدارة الصفّية والمؤسسية، قائلاً: «إن نموذج حمدان EFQM التعليمي يسهم في بناء منظومة تعليمية قادرة على تحقيق نتائج قابلة للقياس، ويمنح المؤسسات الأدوات اللازمة لربط التخطيط بالتنفيذ والأثر. وتأتي هذه البرامج امتداداً لالتزام المؤسسة بالارتقاء بجودة التعليم وتمكين الكوادر التربوية».