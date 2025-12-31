الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحقق إنجازات نوعية في 2025

«أبوظبي للدعم الاجتماعي» تحقق إنجازات نوعية في 2025
1 يناير 2026 01:55

جمعة النعيمي (أبوظبي)

حققت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، خلال «عام المجتمع» 2025، إنجازات ومبادرات نوعية استهدفت تعزيز التلاحم الوطني والاستدامة الاجتماعية، ومن أبرزها: برنامج دعم نمو الأسرة الإماراتية، حيث تم تنفيذ مبادرات حيوية مثل «سلفة الزواج الميسّر»، لتخفيف الأعباء المالية عن المقبلين على الزواج. إلى جانب دعم المرأة العاملة، حيث تم تفعيل خدمة دعم إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص، لتعزيز التوازن بين العمل والحياة الأسرية. مع الحرص على توفير الإرشاد والتمكين المالي، وذلك من خلال الاستمرار في «برنامج الإرشاد المالي» وبرامج التمكين التي تهدف إلى تحويل الأسر من الاعتماد على الدعم إلى المشاركة الإيجابية والإنتاجية. إضافة إلى دعم أصحاب الهمم، حيث تم تخصيص مبادرات وبرامج متكاملة بالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع، تشمل علاوات أساسية وتسهيلات وظيفية للمستحقين. 
كما تم تحقيق إنجازات أخرى في هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي والتي تتضمن: الدعم المالي حيث قدمت الهيئة دعماً مالياً للأسر المستفيدة في إمارة أبوظبي. 
كما نجحت الهيئة عبر برامج التمكين والتدريب بتوفير وظائف لقرابة 1.250 مستفيداً من أفراد الأسر المسجلة. وبلغ متوسط الأسر المستفيدة سنوياً من برامج الهيئة المتنوعة ما يزيد على 5 آلاف أسرة مواطنة.

أخبار ذات صلة
رئيس الدولة يوجه بإطلاق "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" تزامناً مع ختام "عام المجتمع"
مبادرات «عام المجتمع» ترسّخ نموذجاً في العطاء والتنوع والشمولية
هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي
الدعم الاجتماعي
عام المجتمع
أبوظبي
الاستدامة
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©