الخميس 1 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات تبهر العالم وتدشن عام 2026 بعروض ألعاب نارية استثنائية وتنظيم أمني مثالي

الإمارات تبهر العالم وتدشن عام 2026 بعروض ألعاب نارية استثنائية وتنظيم أمني مثالي
1 يناير 2026 00:55

استهلت دولة الإمارات العام الجديد 2026 بمشهد احتفالي مهيب خطف أنظار العالم، حيث تحولت سماء الدولة عقب منتصف الليل إلى مسرح مفتوح لعروض الألعاب النارية المبتكرة والتشكيلات الضوئية الباهرة، وذلك وسط حضور جماهيري غفير من المواطنين والمقيمين والسياح الذين توافدوا لتوثيق هذه اللحظات الاستثنائية.

أخبار ذات صلة
حكومة دولة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية
رئيس الدولة يوجه بإطلاق "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" تزامناً مع ختام "عام المجتمع"

وجاءت هذه الاحتفالات تتويجاً للعمل الدؤوب والخطط الاستباقية التي وضعتها مختلف الأجهزة الأمنية والخدمية لضمان خروج الحدث بصورة حضارية تليق بسمعة الدولة.
وفي العاصمة أبوظبي، سجل مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة حضوراً لافتاً، حيث امتزجت عروض الألعاب النارية الضخمة بالأجواء التراثية، مقدماً تجربة بصرية وسمعية متكاملة، فيما شهدت المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات والكورنيش تجمعات احتفالية وألعاباً نارية عكست روح البهجة لاستقبال العام الجديد.
وفي دبي، عززت الإمارة مكانتها كإحدى أبرز وجهات رأس السنة في العالم، حيث تركزت الأنظار شاخصة نحو «برج خليفة» ومنطقة وسط المدينة، التي شهدت عرضاً دمج بين التقنيات الليزرية والألعاب النارية في تناغم بصري فريد، بالتزامن مع فعاليات واسعة شملت «برج العرب» و«نخلة جميرا» والقرية العالمية.
وتكاملت هذه المشاهد مع العروض التي زينت سماء إمارات الدولة كافة، من واجهات الشارقة المائية، وصولا إلى منصات العروض في رأس الخيمة التي تواصل تحقيق الأرقام القياسية، وعجمان وأم القيوين والفجيرة، في سيمفونية موحدة غطت أرجاء الوطن.
وجاء هذا النجاح ثمرة لمنظومة عمل متكاملة واستعدادات لوجستية ضخمة، فقد أثبتت الخطط المرورية والأمنية المعتمدة فاعليتها القصوى في إدارة الحشود المليونية وتأمين انسيابية الحركة في الشرايين الحيوية ومحيط الفعاليات.
وساهم الانتشار الميداني المكثف للدوريات وفرق الدفاع المدني والإسعاف، مدعوماً بتقنيات الرصد الذكية، في توفير بيئة احتفالية آمنة، وهو ما قابله الجمهور بوعي كبير والتزام تام بالإرشادات التنظيمية، لتقدم الإمارات للعالم نموذجاً ريادياً في إدارة الفعاليات الكبرى بكفاءة واقتدار.

المصدر: وام
الألعاب النارية
رأس السنة الميلادية
الإمارات
آخر الأخبار
رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
علوم الدار
بالصور.. رأس الخيمة تسجل رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "جينيس" احتفالاً بالعام الجديد
اليوم 09:15
متجر لبيع الأثاث
الأخبار العالمية
ترامب يؤجل فرض رسوم جمركية على بعض السلع
اليوم 21:17
شعار الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة
علوم الدار
التوقيت الجديد لخطبة وصلاة الجمعة
اليوم 21:01
طاهر حسين أنداربي المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية في مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
باكستان والهند تتبادلان قوائم المنشآت النووية
اليوم 20:50
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
علوم الدار
رئيس الدولة وأمير قطر يبحثان العلاقات الأخوية والتطورات في المنطقة
اليوم 20:37
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©