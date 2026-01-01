الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون رئيس كوبا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

رئيس الدولة ونائباه
1 يناير 2026 15:35

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى فخامة ميغيل دياز كانيل رئيس جمهورية كوبا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

 

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس ميغيل دياز كانيل.

 

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي مانويل ماريرو كروز رئيس وزراء جمهورية كوبا.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
محمد بن راشد
محمد بن زايد
