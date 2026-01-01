الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يلتقي منصور بن زايد ويبحثان آفاق التنمية الشاملة لرفعة الوطن وخدمة المواطن

1 يناير 2026 17:56
1 يناير 2026 17:56

التقى صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم الخميس في استراحة المرموم بدبي، سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية.

وتبادل سموّهما التهاني بمناسبة العام الجديد، راجيين أن يكون عام خير ورخاء واستقرار على دولة الإمارات وشعبها الكريم، تواصل فيه مسيرتها التنموية المباركة بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، وبمتابعة أصحاب السموّ الشيوخ أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حُكّام الإمارات، وصولاً إلى تحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من طموحات ترسّخ معها دولتنا ريادتها العالمية.

رفعة الوطن

واستعرض سموّهما، خلال اللقاء، آفاق التنمية الشاملة وما هو مرجو لها خلال المرحلة المقبلة من أهداف، كما تم استعراض أهم الإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي مستهدفة إعلاء شأن الوطن، وخدمة المواطن وتوفير أفضل نوعيات الحياة له ولأسرته، انطلاقاً من إيمان راسخ بأن الإنسان هو الركيزة الأولى للتقدّم والمحرك الأول لجهود التنمية، وحرص أكيد على ضمان أفضل الفرص التي تكفل لأبناء الإمارات مستقبلاً مزدهراً حافلاً بالنجاح.
في ختام اللقاء، أعرب سموّهما عن أملهما أن يكون العام الجديد عاماً تعم فيه مقومات الخير والاستقرار والازدهار دول المنطقة والعالم، وأن يكون فرصة جديدة لمد جسور التعاون البنّاء والعمل المشترك لما فيه خير البشرية في شتى ربوع الأرض.

المصدر: وام
محمد بن راشد
منصور بن زايد
