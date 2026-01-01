روسيا ستقدم أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها استخرجت وفككت تشفير ملف من طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه أظهر أنها كانت تستهدف مقر إقامة ​رئاسي روسي وأنها ستسلم المعلومات ذات الصلة ‌إلى الولايات المتحدة.

واتهمت موسكو، كييف يوم الاثنين ​بمحاولة ضرب مقر إقامة الرئيس فلاديمير ⁠بوتين ‌في منطقة نوفجورود بشمال روسيا باستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى. وقالت موسكو إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات ⁠الجارية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء ⁠الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، ​في بيان على تطبيق "تلغرام" اليوم الخميس "كشفت عملية فك تشفير بيانات التوجيه أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة في 29 ديسمبر 2025 كان ​منشأة في مقر الرئاسة الروسية ‍بمنطقة نوفجورود".

وأضاف البيان "سيتم نقل هذه المواد إلى الجانب الأميركي من خلال القنوات المعمول بها".

وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعاطفه مع ما أعلنته روسيا، وقال للصحفيين يوم الاثنين إن بوتين أبلغه بالحادث المزعوم وإنه "غاضب ‌جدا" بشأنه.