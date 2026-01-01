الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا ستقدم أدلة على محاولة أوكرانيا استهداف مقر إقامة بوتين

طائرة أوكرانية بدون طيار تستعد للإقلاع
1 يناير 2026 19:17

قالت روسيا، اليوم الخميس، إنها استخرجت وفككت تشفير ملف من طائرة مسيرة أوكرانية أسقطت في الأيام القليلة الماضية، مشيرة إلى أنه أظهر أنها كانت تستهدف مقر إقامة ​رئاسي روسي وأنها ستسلم المعلومات ذات الصلة ‌إلى الولايات المتحدة.
واتهمت موسكو، كييف يوم الاثنين ​بمحاولة ضرب مقر إقامة الرئيس فلاديمير ⁠بوتين ‌في منطقة نوفجورود بشمال روسيا باستخدام 91 طائرة مسيرة هجومية بعيدة المدى. وقالت موسكو إن روسيا ستراجع موقفها التفاوضي في المحادثات ⁠الجارية مع الولايات المتحدة بشأن إنهاء ⁠الأزمة الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية، ​في بيان على تطبيق "تلغرام" اليوم الخميس "كشفت عملية فك تشفير بيانات التوجيه أن الهدف النهائي للهجوم الأوكراني بالطائرات المسيرة في 29 ديسمبر 2025 كان ​منشأة في مقر الرئاسة الروسية ‍بمنطقة نوفجورود".
وأضاف البيان "سيتم نقل هذه المواد إلى الجانب الأميركي من خلال القنوات المعمول بها".
وعبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تعاطفه مع ما أعلنته روسيا، وقال للصحفيين يوم الاثنين إن بوتين أبلغه بالحادث المزعوم وإنه "غاضب ‌جدا" بشأنه.

أخبار ذات صلة
روسيا تعلن مقتل 25 شخصاً جراء هجوم بـ«مسيرات» في خيرسون
روسيا تسلم أميركا دليلا على هجوم استهدف مقر إقامة بوتين
المصدر: وكالات
روسيا
طائرة مسيرة
مقر إقامة
فلاديمير بوتين
آخر الأخبار
درجات الحرارة
التعليم والمعرفة
2025 رابع أكثر الأعوام حرارة في بلجيكا
اليوم 13:01
تعبيرية
الأخبار العالمية
غرق مركب يقل أكثر من 200 مهاجر قرب سواحل غامبيا
اليوم 12:53
أرشيفية
علوم الدار
المستشفى الميداني الإماراتي يواصل تقديم خدماته الطبية والإنسانية في قطاع غزة
اليوم 12:32
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
علوم الدار
محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
اليوم 12:20
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
برعاية منصور بن زايد.. مهرجان «الوثبة للتمور» ينطلق 9 يناير
اليوم 12:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©