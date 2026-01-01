الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ورشة عمل لاستدامة الموروث الثقافي وتعزيزه في المجتمع

جانب من الفعاليات خلال المهرجان (من المصدر)
2 يناير 2026 01:09

الظفرة (الاتحاد)

ضمن فعاليات بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق التواجد البلدي في مهرجان ليوا الدولي، تم تنظيم ورشة عمل حول إعداد وتجهيز القهوة العربية، بمشاركة الأمهات لتعليم الأجيال كيفية إعداد القهوة العربية، وذلك لما تحمله القهوة العربية من قيم الأصالة والكرم والضيافة.
وتهدف مثل هذه الورش إلى ترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة في نفوس الأجيال وتعريفهم بمعاني الكرم والضيافة المرتبطة بالقهوة العربية، ونقل المعرفة الشعبية المتوارثة من جيل إلى جيل، بالإضافة إلى تعزيز الفخر بالموروث الثقافي، وتنشئة جيل واعٍ بقيمة تراثه قادر على المحافظة عليه وممارسته بروح معاصرة، بما يسهم في استدامة الموروث الثقافي وتعزيزه في المجتمع.
وتم خلال الورشة التعريف بمكونات القهوة العربية وأدواتها التقليدية، وشرح مراحل إعداد القهوة من التحميص والطحن إلى الغلي والتقديم، ومن ثم تعليم آداب تقديم القهوة وأهميتها الاجتماعية، وربط القهوة بالمناسبات الوطنية والمجتمعية. وفي الختام كرّمت بلدية منطقة الظفرة المشاركات في الورشة.

أخبار ذات صلة
«تل مرعب» يرسم بالتشويق ملامح اليوم الأول في «ليوا الدولي»
مسلخ متنقل في موقع مهرجان ليوا الدولي
بلدية الظفرة
الظفرة
مركز التواجد البلدي
مهرجان ليوا الدولي
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
1 يناير 2026
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
اليوم 01:10
نازحون سودانيون ينتظرون استلام مساعدات في مخيم بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
اليوم 01:10
أطفال يستقبلون العام الجديد وهم يجلسون قرب نار للتدفئة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تداعيات المنخفض الجوي تُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
اليوم 01:10
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات أممية ودولية لتراجع إسرائيل عن حظر المنظمات الإنسانية
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©