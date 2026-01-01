ورشة عمل لاستدامة الموروث الثقافي وتعزيزه في المجتمع

الظفرة (الاتحاد)



ضمن فعاليات بلدية منطقة الظفرة ممثلةً بفريق التواجد البلدي في مهرجان ليوا الدولي، تم تنظيم ورشة عمل حول إعداد وتجهيز القهوة العربية، بمشاركة الأمهات لتعليم الأجيال كيفية إعداد القهوة العربية، وذلك لما تحمله القهوة العربية من قيم الأصالة والكرم والضيافة.

وتهدف مثل هذه الورش إلى ترسيخ العادات والتقاليد الأصيلة في نفوس الأجيال وتعريفهم بمعاني الكرم والضيافة المرتبطة بالقهوة العربية، ونقل المعرفة الشعبية المتوارثة من جيل إلى جيل، بالإضافة إلى تعزيز الفخر بالموروث الثقافي، وتنشئة جيل واعٍ بقيمة تراثه قادر على المحافظة عليه وممارسته بروح معاصرة، بما يسهم في استدامة الموروث الثقافي وتعزيزه في المجتمع.

وتم خلال الورشة التعريف بمكونات القهوة العربية وأدواتها التقليدية، وشرح مراحل إعداد القهوة من التحميص والطحن إلى الغلي والتقديم، ومن ثم تعليم آداب تقديم القهوة وأهميتها الاجتماعية، وربط القهوة بالمناسبات الوطنية والمجتمعية. وفي الختام كرّمت بلدية منطقة الظفرة المشاركات في الورشة.