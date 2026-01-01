الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ختام فعاليات مهرجانات قرى الإمارات في مصفوت وقدفع

جانب من فعاليات مهرجانات قرى الإمارات (من المصدر)
2 يناير 2026 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت أمس الأول فعاليات مهرجانات قرى الإمارات في منطقتي مصفوت بإمارة عجمان وقدفع بإمارة الفجيرة التي نظمها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.
وشهدت المهرجانات إقبالاً كبيراً من الزوار الذين استمتعوا بالبرامج والفعاليات المتنوعة التي سلطت الضوء على التراث الثقافي والتنوع الاجتماعي وأسهمت في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الجذب السياحي للمناطق الريفية في الدولة.
وجاء تنظيم مهرجاني «نسمات مصفوت» و«بين نخيل قدفع» تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بهدف المحافظة على الموروث الثقافي والبيئي وتعزيز الهوية الوطنية الراسخة بالتوازي مع دعم مسارات التنمية المستدامة لا سيما الاقتصادية والسياحية في مختلف المناطق الريفية بما يعزز جودة الحياة ويحقق الاستقرار الاجتماعي لسكان هذه المناطق.   

أخبار ذات صلة
302 جواد في النسخة الـ23 من بطولة عجمان لجمال الخيل العربية
720 لاعباً يشاركون في «مونديالي المبارزة» للناشئين والرجال بالفجيرة
مصفوت
عجمان
الفجيرة
مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
1 يناير 2026
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
اليوم 01:10
نازحون سودانيون ينتظرون استلام مساعدات في مخيم بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
اليوم 01:10
أطفال يستقبلون العام الجديد وهم يجلسون قرب نار للتدفئة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تداعيات المنخفض الجوي تُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
اليوم 01:10
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات أممية ودولية لتراجع إسرائيل عن حظر المنظمات الإنسانية
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©