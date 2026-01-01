طائرات مسيّرة لتعزيز المتابعة الأمنية في دبي

دبي (الاتحاد)



ساهمت إدارة أمن المواصلات بدبي في تأمين احتفالات رأس السنة الميلادية، واستقبال العام الجديد 2026، من خلال تنفيذ خطة أمنية وتنظيمية متكاملة لتأمين قطاع النقل والمواصلات العامة، وذلك بالتعاون المشترك مع جميع لجان تأمين الفعاليات في إمارة دبي، وبالشراكة مع هيئة الطرق والمواصلات، والشركة المشغلة لمترو دبي «كيلوس»، والشركة المشغلة لترام دبي «اليستوم»، وشركة إعمار العقارية. وقد وضعت إدارة أمن المواصلات بدبي، خطة مسبقة هدفت إلى ضمان إنجاح الفعاليات وتحقيق أعلى مستويات الانسيابية في تنقل مستخدمي وسائل النقل العام على امتداد الإمارة، في ظل ما تشهده من فعاليات متنوعة تستقطب المقيمين والسيّاح.

وشملت الخطة انتشار عدد من موظفي الإدارة على محطات المترو (56 موقعاً)، الترام (21 موقعاً)، الحافلات (31 موقعاً)، محطات النقل البحري (52 موقعاً) وقطار الاتحاد (6 مواقع) بالإضافة إلى مراقبة كاميرات تلفزيونية على مدار الساعة. كما تم استخدام الطائرات المسيّرة لتعزيز المتابعة الأمنية، مع نشر دوريات أمنية لتعزيز الجاهزية الميدانية.

وأثنى اللواء عبيد الحثبور، مدير إدارة أمن المواصلات بدبي، على الجهود الكبيرة التي بذلتها الفرق الميدانية في إنجاح الفعاليات، موجّها شكره وتقديره لكافة فرق العمل التي لم تدخر جهداً في أداء مهامها.