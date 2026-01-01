5000 شخص يشاركون في فعاليات «شرطة دبي»

دبي (الاتحاد)



اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعالياتها الاحتفالية الخاصة بليلة رأس السنة الميلادية 2026، والتي نظّمتها في منطقتي نايف وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسط حضور جماهيري كبير، وفي أجواء عائلية مبهجة جمعت بين الترفيه والتوعية المجتمعية، وجسّدت التزام شرطة دبي بتعزيز أمن المجتمع وسعادته.

وشهد ملتقى نايف المجتمعي، الذي نظمه مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة نايف، بحضور أكثر من 5000 شخص، وسط تفاعلٍ واسعٍ من العائلات والأطفال، وتضمّن مجموعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب عروض الألعاب النارية، الأمر الذي وفّر تجربة احتفالية ممتعة للجمهور. كما تضمن الملتقى تعريف الجمهور على مختلف الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية التي تقدمها شرطة دبي. أما في منطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، فقد نظّمت شرطة دبي كرنفالاً ترفيهياً ضمن معرض «أمنكم سعادتنا»، تضمن مرسماً للرسم على الوجوه وورش صناعة الشموع، وشهد مشاركة أكثر من 500 طفل، عبّروا عن فرحتهم برسومات فنية ملونة. كما تم توزيع أكثر من 500 هدية على الأطفال والعائلات، في بادرة تعبّر عن اهتمام شرطة دبي بإسعاد مختلف فئات المجتمع، وحرصها على مشاركتهم الاحتفاليات والمناسبات المحلية والعالمية.



مجلة خالد

تميّزت الفعالية بمشاركة مجلة «خالد» للأطفال، الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، حيث تم توزيع أكثر من 1000 نسخة من المجلة، إلى جانب ستيكرات توعوية تحمل شخصيات كرتونية شرطية محببة للأطفال، هدفت إلى غرس قيم الأمن والانضباط في نفوس النشء بأسلوب مبسّط وجذّاب.