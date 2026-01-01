الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

5000 شخص يشاركون في فعاليات «شرطة دبي»

تفاعل واسع من العائلات والأطفال (من المصدر)
2 يناير 2026 01:09

دبي (الاتحاد)


اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعالياتها الاحتفالية الخاصة بليلة رأس السنة الميلادية 2026، والتي نظّمتها في منطقتي نايف وبوليفارد الشيخ محمد بن راشد، وسط حضور جماهيري كبير، وفي أجواء عائلية مبهجة جمعت بين الترفيه والتوعية المجتمعية، وجسّدت التزام شرطة دبي بتعزيز أمن المجتمع وسعادته.

أخبار ذات صلة
«صفر» حوادث مرورية في رأس الخيمة
طائرات مسيّرة لتعزيز المتابعة الأمنية في دبي

وشهد ملتقى نايف المجتمعي، الذي نظمه مجلس الروح الإيجابية بالتعاون مع مركز شرطة نايف، بحضور أكثر من 5000 شخص، وسط تفاعلٍ واسعٍ من العائلات والأطفال، وتضمّن مجموعة من الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية، إلى جانب عروض الألعاب النارية، الأمر الذي وفّر تجربة احتفالية ممتعة للجمهور. كما تضمن الملتقى تعريف الجمهور على مختلف الخدمات الأمنية والمرورية والمجتمعية التي تقدمها شرطة دبي. أما في منطقة بوليفارد الشيخ محمد بن راشد، فقد نظّمت شرطة دبي كرنفالاً ترفيهياً ضمن معرض «أمنكم سعادتنا»، تضمن مرسماً للرسم على الوجوه وورش صناعة الشموع، وشهد مشاركة أكثر من 500 طفل، عبّروا عن فرحتهم برسومات فنية ملونة. كما تم توزيع أكثر من 500 هدية على الأطفال والعائلات، في بادرة تعبّر عن اهتمام شرطة دبي بإسعاد مختلف فئات المجتمع، وحرصها على مشاركتهم الاحتفاليات والمناسبات المحلية والعالمية.

مجلة خالد
تميّزت الفعالية بمشاركة مجلة «خالد» للأطفال، الصادرة عن إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي، حيث تم توزيع أكثر من 1000 نسخة من المجلة، إلى جانب ستيكرات توعوية تحمل شخصيات كرتونية شرطية محببة للأطفال، هدفت إلى غرس قيم الأمن والانضباط في نفوس النشء بأسلوب مبسّط وجذّاب.

شرطة دبي
دبي
احتفالات رأس السنة
ليلة رأس السنة
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
1 يناير 2026
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
اليوم 01:10
نازحون سودانيون ينتظرون استلام مساعدات في مخيم بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
اليوم 01:10
أطفال يستقبلون العام الجديد وهم يجلسون قرب نار للتدفئة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تداعيات المنخفض الجوي تُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
اليوم 01:10
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات أممية ودولية لتراجع إسرائيل عن حظر المنظمات الإنسانية
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©