علوم الدار

مواليد يستقبلون الحياة في أولى لحظات 2026

مواليد يستقبلون الحياة في أولى لحظات 2026
2 يناير 2026 01:09

أبوظبي (الاتحاد)

استقبلت مدينة برجيل الطبية ومستشفى برجيل في أبوظبي العام 2026 بلحظات من الفرح والاحتفال، مع وصول المواليد الجدد تزامناً مع عروض الألعاب النارية، التي أضاءت السماء عند منتصف الليل، وفي مدينة برجيل الطبيّة، بدأ العام الجديد بفرحة خاصة مع ولادة الطفل الإماراتي سعيد سيف الرميثي عند الساعة 12:00 صباحاً تماماً، ليكون أول مولود في المستشفى خلال عام 2026.

وُلد سعيد لوالديه الإماراتيين سيف سعيد جمعة الأحباب الرميثي وزوجته، وبلغ وزنه 3.302 كجم، ويعد هذا المولود الطفل الأول للعائلة، ما جعل المناسبة أكثر تميّزاً بالنسبة لهم، فيما عبّر الوالدان عن سعادتهما الكبيرة باستقبال طفلهما في الدقائق الأولى من العام الجديد، وقد اختار الأب تسمية ابنه على اسم والده تعبيراً عن محبته والتقدير، فيما قالت الأم: إن الاسم يجسّد الفرح المرتبط ببدء عام جديد مع قدوم طفلهما، متمنيةً أن يكون العام الجديد سعيداً مع ولادة سعيد بأن يكون عام 2026 حافلاً بالبهجة والإيجابية مع ولادته.
وأضافت: «اخترنا اسم سعيد لأننا نأمل أن يكون طفلنا دائم السعادة، وأن يجلب الفرح لعائلتنا في العام الجديد، وأن يحمل نصيباً من اسمه».
وهنّأت الدكتورة سريفيديا فينوغوبال، اختصاصية طب النساء والتوليد في مدينة برجيل الطبية بأبوظبي، العائلة بمولودهم الجديد، معبّرة عن سعادتها بالمشاركة في هذه اللحظة الاستثنائية. وقالت: «مساعدة عائلة على استقبال مولودها في فجر عام جديد تجربة دافئة ومؤثرة، نتمنى للوالدين وطفلهما الصغير كل التوفيق وهما يبدآن هذه الرحلة الجميلة معاً».
وأوضحت أن وصول المواليد في ليلة رأس السنة يرمز إلى الأمل والفرح والبدايات الجديدة للعائلات في مختلف أرجاء دولة الإمارات.
وبعد دقائق قليلة، وُلد طفل آخر عند الساعة 12:01 صباحاً في مستشفى برجيل أبوظبي، وقد بلغ وزنه 2.470 كجم، وتمت تسميته حمدان، واستقبله والداه آل حسّاني وسلمى ملاله علي الحسّاني بحب وسعادة، وسط مشاركة طاقم المستشفى الذي احتفل بمولده بالتزامن مع أجواء رأس السنة.
وقال والده: «سعداء لأن ابننا وُلد في يوم رأس السنة، وهو يوم مميّز يمثل بداية جديدة تحمل التفاؤل والسعادة للناس في جميع أنحاء العالم».

مدينة برجيل الطبية
مستشفى برجيل
أبوظبي
الألعاب النارية
العام الجديد
