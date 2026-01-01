الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«مؤسسات الشيخ محمد بن خالد» تختتم فعاليات «عام المجتمع 2025»

مشاركون خلال الفعاليات (وام)
2 يناير 2026 01:09

العين (وام)

اختتمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، فعاليات عام المجتمع 2025، وذلك بتوجيهات الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية. يأتي ذلك تزامناً مع ختام برنامج «أجيال المعرفة الوطني الشتوي 25»، عبر فعالية «غافتنا مريفة» تحت شعار «ريح الشمالي وجمعة هلي»، تأكيداً على ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز التلاحم المجتمعي بين الأجيال.
وشهد الاختتام، الذي تم تنظيمه بحديقة منازف بالعين وبالتعاون بين جمعية محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، عدة فعاليات منها القرائية، والتراثية، والبيئية، والرياضية، والفنية، والتي تسهم في بناء وعي وطني راسخ لدى الأطفال والناشئة، بما ينسجم مع مستهدفات عام المجتمع في تعزيز المشاركة المجتمعية والاستدامة الثقافية.
وشهدت الفعالية تواجد ودعم شراكات مجتمعية أسهمت في إثراء البرنامج، بمشاركة عدد من الجهات والمؤسسات المحلية، بجانب مشاركة نخبة من المبدعين والمهتمين بالثقافة والفنون، كما تضمنت الفعاليات فقرات استهدفت ربط المشاركين بالإرث الوطني والبيئة المحلية.
يذكر أن برنامج أجيال المعرفة الوطني الشتوي 2025، قدم على مدار أسبوعين حزمة من البرامج الثقافية والترفيهية والرحلات التوعوية. وجسّدت فعالية «غافتنا مريفة» في حديقة منازف، صورة أصيلة من الموروث الإماراتي، عبر إحياء أنماط الحياة القديمة بأسلوب ميداني يعكس قيم البيئة الصحراوية، ويعزز الارتباط بالتراث الثقافي والاجتماعي للدولة.
كما شملت الفعالية مجموعة من الأنشطة التراثية والرياضية التي استقطبت الأسر والأطفال، وأسهمت في خلق مساحة تفاعلية بمشاركة عدد من مؤسسات المجتمع المحلي.
وأكدت مريم حمد الشامسي، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، أن هذه الفعاليات تأتي امتداداً لرسالة رئيسة مجلس الإدارة الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في بناء أجيال واعية، متمسكة بهويتها، ومشاركة بفاعلية في خدمة المجتمع، لترسم ختاماً نوعياً يليق بروح عام المجتمع 2025، ويؤسّس لانطلاقة أكثر عمقاً وتأثيراً في عام الأسرة 2026.

أخبار ذات صلة
رفعة الوطن
رئيس الدولة يوجه بإطلاق "الهيئة الافتراضية بإدارة المجتمع" تزامناً مع ختام "عام المجتمع"
مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية
عام المجتمع
شما بنت محمد بن خالد
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يحدث ثورة في تطوير الأدوية
1 يناير 2026
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تغيث النازحين في البريج والمغازي وخان يونس
اليوم 01:10
نازحون سودانيون ينتظرون استلام مساعدات في مخيم بولاية القضارف (أ ف ب)
الأخبار العالمية
المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«الاتحاد»: الاحتياجات الإنسانية في السودان هائلة خاصة الإيواء والغذاء
اليوم 01:10
أطفال يستقبلون العام الجديد وهم يجلسون قرب نار للتدفئة في دير البلح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تداعيات المنخفض الجوي تُفاقم الكارثة الإنسانية في غزة
اليوم 01:10
مخيم لنازحين فلسطينيين في مدينة خان يونس (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات أممية ودولية لتراجع إسرائيل عن حظر المنظمات الإنسانية
اليوم 01:10
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©