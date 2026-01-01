«قضاء أبوظبي» تحقق إنجازات ومبادرات نوعية خلال 2025

جمعة النعيمي (أبوظبي)



حققت دائرة القضاء في أبوظبي العديد من الإنجازات البارزة والمبادرات النوعية خلال عام 2025، بهدف تعزيز منظومة العدالة والنزاهة، مع التركيز بشكل خاص على التحول الرقمي، وتعزيز الكفاءة القضائية، ونشر الثقافة القانونية.

وحققت الدائرة نسبة إنجاز متقدمة في القضايا على مستوى جميع المحاكم، حيث بلغت نسبة الإنجاز 98% خلال النصف الأول من عام 2025، مما يعكس كفاءة المنظومة القضائية وسرعة الإجراءات، كما وأنجزت دائرة القضاء أبوظبي، أكثر من 778 ألف طلب إلكتروني خلال النصف الأول من 2025، مما يعكس مدى تسارع وتيرة التحول الرقمي في الخدمات العدلية، إضافة إلى ذلك تم عقد أكثر من 602 ألف جلسة محاكمة عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتم إطلاق خدمة عقود الزواج المدني عبر منصة «تم» بالتعاون مع دائرة التمكين الحكومي، لتسهيل الإجراءات على المتعاملين، كما وتم إطلاق أول خدمة آلية لإصدار الوكالات في المنطقة.

وفي سياق متصل، فقد سجّلت محكمة الأسرة المدنية، إنجازات كبيرة، حيث استقبلت نحو 15 ألف طلب زواج مدني للأجانب و7600 طلب تسجيل وصية مدنية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، مما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية لتسوية المسائل الشخصية.

كما ونفذت دائرة القضاء في أبوظبي مبادرات نوعية تشمل نشر الثقافة القانونية عبر مشاركتها في مهرجان العين للكتاب 2025. كما تم تنظيم مبادرات مجتمعية مثل «بهجة العيد» لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتعزيز الروابط الأسرية. وحصدت مراكز الإصلاح والتأهيل التابعة للدائرة المركز الثالث ضمن جوائز مهرجان دبي للرطب 2025 عن فئة الجهات الحكومية.

ونفذت دائرة القضاء في أبوظبي مبادرات تعزز العدالة والشفافية، تشمل التحول الرقمي لخدماتها مثل إصدار الوكالات تلقائياً، وتعزيز الوعي القانوني من خلال مشاركات ثقافية وتوعوية.

وأطلقت دائرة القضاء أبوظبي خدمة إصدار الوكالات تلقائياً والتي تعتبر أول خدمة من نوعها في المنطقة.

كما تم إطلاق خدمة «قيد النقض والاستئناف تلقائياً» لمكاتب المحامين لتبسيط الإجراءات وزيادة الكفاءة.

وعكفت دائرة القضاء أبوظبي، العمل على دعم ونشر ثقافة الحلول البديلة كالوساطة والتسويات الودية لحل النزاعات الأسرية والمدنية والتجارية والعقارية.



ابتكار

تواصل دائرة القضاء في أبوظبي جهودها لتعزيز العدل والشفافية عبر تحقيق العدالة، وتطبيق سيادة القانون، وتعزيز الأمن المجتمعي من خلال نظام قضائي عادل، وتلتزم بأهداف استراتيجية تشمل الابتكار والتنافسية. تسهم الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية مثل «التطبيقات الذكية لدائرة القضاء» في تسهيل الوصول إلى المعلومات القضائية.

وكثفت دائرة القضاء أبوظبي جهودها بهدف تعزيز الشفافية وذلك من خلال توفير الخدمات الإلكترونية والتطبيقات الذكية، والخدمات الرقمية، وتخصيص إدارة القضايا بشكل فعال وشفاف حيث تم إنشاء «نيابة أبوظبي العمالية» المتخصصة في قضايا العمال. إضافة إلى ذلك وفرت دائرة القضاء أبوظبي نماذج لتقديم الشكاوى والالتماسات عبر البريد الإلكتروني.