«استشاري الشارقة».. ركيزة أساسية في منظومة العمل الحكومي والمؤسسي

رسخ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال عام 2025م أداء دوره البرلماني والتشريعي والرقابي، في إطار منظومة العمل المؤسسي التي تنتهجها الإمارة، وبما يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في تعزيز المشاركة البرلمانية، وتعزيز التكامل بين السلطات لخدمة المجتمع.

وأشار المجلس، في بيان أمس، إلى أن 2025م شهد انعقاد 17 جلسة برلمانية ناقش خلالها حزمة من القضايا الحيوية المرتبطة بالسياسات العامة وشؤون الخدمات والتنمية، إلى جانب بحث 5 موضوعات عامة، تتصل بسياسات دوائر وهيئات حكومة الشارقة، ومناقشة 6 مشروعات قوانين أحيلت من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأجازها المجلس، بما يعكس الدور التشريعي الفاعل للمجلس في دعم مسيرة التشريع بالإمارة، ومناقشة مختلف الموضوعات التي تتلاقى مع الأداء الحكومي، ورفع مستويات التطور.

وفي جانب الدور الرقابي، تقدّم الأعضاء بسؤالين برلمانيين إضافة إلى 211 مداخلة برلمانية عكست تفاعل الأعضاء مع مختلف القضايا المطروحة، وحرصهم على إيصال صوت المجتمع ومتابعة الأداء الحكومي، كما بلغ عدد الأسئلة الموجهة من قبل الأعضاء لممثلي الحكومة 204 أسئلة، في تأكيد واضح على ممارسة المجلس مسؤولياته الرقابية وفق الأطر والصلاحيات الممنوحة للمجلس كبرلمان محلي يعكس صوت الوطن والمواطن.

وأولى المجلس اهتماماً كبيراً بالعمل الميداني، لاسيما في سياق قيام اللجان بالمجلس بأعمال عدة تتكامل مع أدوار المجلس وتوجهاته، حيث عقدت اللجان الدائمة وهيئة مكتب المجلس 47 اجتماعاً، ونفذت 41 زيارة ميدانية أسهمت في تعميق فهم القضايا المطروحة وربط النقاشات البرلمانية بالواقع العملي، فيما صدر عن المجلس 37 توصية رفعها المجلس، هدفت إلى تطوير الأداء، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي.

وفي سياق متصل، سجّل المجلس تفاعلاً ملحوظاً مع طلبات الأعضاء، إذ بلغ عدد مقدمي الطلب وطالبي الكلمة 102 بما يعكس حيوية الجلسات وثراء النقاشات البرلمانية، ويؤكد نهج المجلس القائم على الحوار المؤسسي البنّاء.

كما برز خلال العام توجه المجلس إلى توحيد الرؤى البرلمانية من خلال عقد اجتماعات تنسيقية تسبق الجلسات العامة، هدفت إلى توحيد المحاور وتكامل الطروحات، ووضع منهجية برلمانية واضحة.

وفي سياق استكمال المنظومة البرلمانية المتكاملة، سجّل المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال 2025م حضوراً خارجياً لافتاً يُعد من أبرز محطات الإنجاز في مسيرته البرلمانية، حيث مثّلت المشاركات والزيارات البرلمانية الخارجية، توجهاً نوعياً يعكس نضج التجربة المؤسسية للمجلس، وانفتاحه الواعي على التجارب البرلمانية الدولية.

وجاءت هذه المشاركات ضمن رؤية استراتيجية واضحة، هدفت إلى تعزيز التواصل البرلماني الدولي، وبناء جسور التعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية الصديقة، والدوائر والجهات الاتحادية بدولة الإمارات والدولية، والمشاركة في المؤتمرات والندوات، وترسيخ مكانة إمارة الشارقة كشريك فاعل في الحوار البرلماني العالمي.

وفي هذا الإطار، شكّلت الزيارتان البرلمانيتان الرسميتان إلى جمهورية أرمينيا والاتحاد الروسي (موسكو) محطتين بارزتين في سجل المجلس لعام 2025، حيث أسهمتا في تعميق العلاقات البرلمانية والاطلاع على التجارب التشريعية المقارنة.

وأوضح معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن المجلس يواصل أداء رسالته الوطنية بكل مسؤولية، مشيراً إلى أن عام 2025 شكّل محطة مهمة في مسيرة العمل البرلماني.



أشار معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي إلى أنه انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة السديدة، وحرصه الدائم على تمكين المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة من أداء دوره البرلماني بكفاءة ومسؤولية، اضطلع المجلس بمهمته في تعزيز العلاقات البرلمانية الخارجية، وتبادل الخبرات المؤسسية، وبناء جسور التعاون مع البرلمانات والمجالس التشريعية الصديقة.

من جانبها، أكدت ميره خليفة المقرب، الأمين العام للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن ما تحقق خلال عام 2025 يجسد ثمرة التخطيط المؤسسي، والعمل الجماعي، فالأرقام والمؤشرات المسجلة تعكس التزام المجلس بتعزيز كفاءته البرلمانية، وتطوير آليات العمل التشريعي والرقابي.