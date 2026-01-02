الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025

محمد بن راشد يبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025
2 يناير 2026 12:20

هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025، البروفيسور شربل داغر، من لبنان، أستاذ الآداب العربية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «نبارك للفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون لعام 2025، البروفيسور شربل داغر، من لبنان، أستاذ الآداب العربية.

قدّم إسهامات فكرية ممتدة لعقود في مختلف مجالات الأدب، من الشعر، والكتابة، والرواية، والنقد، كما عمل على دراسة الفنون العربية في تاريخها وعمقها، وكل ما طرأ عليها من متغيرات.

الأكثر خسارة بالقيمة السوقية في 2025.. الإنجليز أكثر المتضررين
محمد بن راشد يحضر أفراح المقعودي والسبوسي

نشر البروفيسور شربل أكثر من 70 كتاباً، أثْرى من خلالها مجالات الأدب والفنون في عالمنا العربي، وتُعد مؤلفاته مراجع لدراسة الأدب والفن العربي عبر التاريخ.

نهنئ جميع الفائزين بجائزة نوابغ العرب، ونقول لكل العرب: من صنع أعظم حضارة في التاريخ، قادر اليوم على بناء مستقبلٍ أعظم.. إذا آمن بنفسه، وبإمكانياته، ودوره في استئناف الحضارة».

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
