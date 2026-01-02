الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

شرطة أبوظبي تدعو السائقين بعدم الانشغال بالهاتف أثناء عبور "الإشارة الضوئية"

2 يناير 2026 14:24

دعت شرطة أبوظبي السائقين بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء عبور التقاطعات والإشارات الضوئية ونبهت للنتائج السلبية التي قد تقع على الطريق عند التشتت الذهني للسائق وعبور الاشارة الضوئية خاصة باتجاه اليسار.

 

وبثت فيديو بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم لحوادث بسبب عدم التركيز على مسار الطريق لافتة إلى أن الانشغال بغير الطريق يؤدي إلى الانحراف المفاجئ  للمركبة بسبب استخدام الهاتف لتصفح الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي أو إجراء مكالمة، أو التقاط الصور التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة وتكمن خطورتها في التسبب بوقوع حوادث مرورية نتيجة إلى عدم الانتباه للطريق أثناء القيادة.

 

ودعت السائقين إلى الانتباه أثناء القيادة والاهتمام بالمشاة وعلامات الطريق ومحيطه، وإرشادات عناصر المرور والتقيد بها، تجنباً لوقوع الحوادث، موضحة أن قيام السائق بأكثر من عمل واحد في نفس الوقت أثناء القيادة أمر محفوف بالخطر.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المرور
شرطة أبوظبي
