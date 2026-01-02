الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

"التربية والتعليم" تحدث أوقات الدوام المدرسي أيام الجمعة

2 يناير 2026 14:58

 أعلنت وزارة التربية والتعليم تحديث أوقات الدوام المدرسي أيام الجمعة في المدارس الحكومية، انسجاماً مع القرار الصادر بشأن تعديل أوقات صلاة الجمعة، على أن يبدأ تطبيق أوقات الدوام المدرسي الجديدة اعتباراً من يوم الجمعة 9 يناير الجاري.

 

وأوضحت الوزارة أن أوقات الدوام المعتمدة في المدارس الحكومية لطلبة مرحلة رياض الأطفال تبدأ من الساعة 8:00 صباحاً وتنتهي عند 11:30 صباحاً، فيما يبدأ دوام طلبة الحلقة الأولى وفق توقيتين: إما من 7:10 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، أو من 8:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً.

 

وبيّنت أن أوقات الدوام لطلبة الحلقتين الثانية والثالثة ستختلف بحسب الفئة، حيث يبدأ دوام البنين من 7:10 صباحاً حتى 10:30 صباحاً، بينما يبدأ دوام البنات من 8:00 صباحاً حتى 11:30 صباحاً.

 

ودعت الوزارة المدارس الخاصة إلى مراعاة عدم تجاوز توقيت الساعة 11:30 صباحاً في دوام يوم الجمعة، بما يضمن تمكين الطلبة من أداء واجباتهم الدينية في وقتها، وبما يدعم الحفاظ على استمرارية العملية التعليمية وفق الخطط الدراسية المعتمدة.

 

وأكدت الوزارة أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من التزامها بتوفير بيئة تعليمية مرنة تراعي خصوصية يوم الجمعة، وتدعم تمكين الطلبة من ممارسة واجباتهم الدينية، وتعزز التواصل الأسري، لافتة إلى أن القيم الدينية تمثل أحد أبرز مكونات الهوية الوطنية وتشكل ركناً أساسياً في بناء شخصية الطالب المتوازن والواعي.

 

وأضافت أن يوم الجمعة يُعد يوماً دراسياً أساسياً وتُطبق خلاله سياسة الحضور والانصراف المعتمدة دون تغيير، مشيرة إلى أن تعديل التوقيت يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية دون فقدان أي وقت دراسي، مع مراعاة خصوصية هذا اليوم وإتاحة الانصراف المبكر.

المصدر: وام
وزارة التربية والتعليم
المدارس الحكومية
