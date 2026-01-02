الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الاثنين.. استئناف الدراسة في المدارس الخاصة بعجمان

الاثنين.. استئناف الدراسة في المدارس الخاصة بعجمان
2 يناير 2026 15:23

تستأنف المدارس الخاصة في إمارة عجمان دوامها المدرسي يوم الاثنين المقبل بعد انتهاء العطلة الشتوية، ليعود ما يقارب من 95 ألف طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة.

 

وأكدت عائشة سلطان الشامسي، المدير التنفيذي، لمكتب شؤون التعليم الخاص بعجمان، أن العطلة الشتوية، وفرت للطلبة وأسرهم، وقتاً إضافياً للراحة واستعادة النشاط، إلى جانب إتاحة الفرصة للسفر والمشاركة في الفعاليات المجتمعية والوطنية، التي تعزز روح الانتماء والهوية.

 

 وقالت إن المدارس الخاصة، استكملت جاهزيتها لاستقبال الطلبة، من خلال خطط تربوية وتنظيمية، تراعي تحقيق التوازن، بين التحصيل الأكاديمي والصحة النفسية للطلبة.

 

المصدر: وام
