الجمعة 2 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الإمارات تتضامن مع سويسرا وتُعزّي في ضحايا حريق منتجع «كرانس-مونتانا» للتزلج

شعار وزارة الخارجية
2 يناير 2026 16:07

أعربت الإمارات العربية المتحدة عن تضامنها الكامل مع الاتحاد السويسري في أعقاب الحريق المأساوي، الذي وقع داخل منتجع «كرانس-مونتانا» للتزلج، والذي خلّف حصيلة بشرية مروّعة من القتلى والمصابين.

وأعربت وزارة الخارجية، في بيان لها، عن بالغ أسفها إزاء هذه الخسائر الفادحة في الأرواح، مؤكدةً وقوف دولة الإمارات إلى جانب حكومة وشعب سويسرا الصديق في هذا الظرف العصيب.

كما قدّمت الوزارة خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وذويهم، متمنيةً الشفاء العاجل لجميع المصابين، ومعربةً عن تضامنها مع كل من تضرر من هذه المأساة المؤلمة.

المصدر: وام
سويسرا
الإمارات
