الجمعة 2 يناير 2026
طقس صحو ورياح نشطة إلى قوية أحيانا غدا

طقس صحو ورياح نشطة إلى قوية أحيانا غدا
2 يناير 2026 17:57

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا وغائما جزئيا، ورطبا ليلاً وصباح الأحد على بعض المناطق الداخلية مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً على البحر مثيرة الغبار.
تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: متوسط إلى مضطرب الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:00 والمد الثاني عند الساعة 02:52، والجزرالأول عند الساعة 19:46 والجزر الثاني عند الساعة 06:41.
بحر عمان خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعه 08:28 والمد الثاني عند الساعة 22:32، والجزر الأول عند الساعة 15:29 والجزرالثاني عند الساعة 04:19.
فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                         الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                            24 15 85 45

دبي                                 24 13 80 40

الشارقة                             24 13 80 45

عجمان                              24 13 80 45

أم القيوين                           24 13 85 45

رأس الخيمة                        24 11 90 40

الفجيرة                              24 17 85 40

العـين                                24 12 90 40

ليوا                                   25 9 85 25

الرويس                              22 11 80 35

السلع                                 24 12 85 40

دلـمـا                                 21 16 85 40

طنب الكبرى / الصغرى         23 17 80 35

أبو موسى                           23 17 85 35.

المصدر: وام
