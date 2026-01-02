السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

استمرار التسجيل في «تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2026»

فتح التسجيل للتحدي (من المصدر)
3 يناير 2026 01:25

دبي (الاتحاد)

تواصل اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2026» في شرطة دبي، فتح باب التسجيل أمام الوحدات الشرطية الخاصة وفرق التدخل السريع والفرق التكتيكية من مختلف دول العالم، للمشاركة في النسخة السابعة من التحدي التي ستقام من 7 إلى 11 من شهر فبراير المُقبل في المدينة التدريبية بالروية بدبي.
وبيّنت اللجنة أن الراغبين في التسجيل في النسخة المُقبلة يمكنهم ذلك من خلال زيارة الصفحة الإلكترونية للتحدي على الرابط  https://uaeswatchallenge.com
 وتعبئة البيانات والمرفقات المطلوبة، مؤكدةً أن التسجيل المبُكر يساهم في إتاحة الفرصة للفرق الراغبة في المشاركة للاستعداد وتحقيق الجاهزية.
ويعتبر تحدي الإمارات للفرق التكتيكية واحداً من أكبر التحديات العالمية، التي تُعنى بالمنافسات الخاصة بالفرق التخصصية التكتيكية من مختلف الأجهزة والوحدات الشرطية، حيث دخل في نسخته السادسة موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية، وذلك في أكبر عدد من الدول التي تشارك في بطولة خاصة للفرق التكتيكية «سوات» على مستوى العالم، بواقع 46 دولة، وبمشاركة 73 فريقاً، وهو ما يعكس النجاح اللافت الذي يحقق التحدي من حيث المشاركات.
ويسعى تحدي الإمارات للفرق التكتيكية إلى تبادل الخبرات بين الفرق التكتيكية المُشاركة، والتعرف على أحدث الممارسات العالمية في مجال عمل فرق وحدات التدخل السريع، وقياس مدى الكفاءة والجاهزية في التعامل مع التحديات المُختلفة، ويتضمن 5 تحديات تحتاج من كل فريق إظهار قدراته التكتيكية والبدنية والمهارية من أجل حصد النقاط بشكل يومي، وصولاً إلى تحقيق أعلى مجموع من النقاط في المجموع العام للفوز بالتحدي، فيما يستطيع أفراد الجمهور حضور المنافسات وتشجيع الفرق.

