شرطة أبوظبي تعزز وعي زوّار «تل مرعب»

أبوظبي (الاتحاد)



نفّذ قسم التوعية والتثقيف المروري في مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، برنامجاً توعوياً مرورياً في مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»، وذلك من خلال حضور ميداني وتفاعل مباشر مع زوّار المهرجان.

وتضمن البرنامج توعية السائقين من خلال الإرشادات الرقمية والرسائل التوعوية المخصصة لمستخدمي الدراجات النارية والدراجات الرملية، بهدف تعزيز ثقافة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة أثناء القيادة في المناطق الصحراوية، ورفع مستوى الوعي بمخاطر السلوكيات الخاطئة خلال ممارسة الأنشطة المرتبطة بالفعاليات.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص شرطة أبوظبي على نشر الوعي المروري وتعزيز السلوكيات الإيجابية لدى الجمهور، بما يسهم في الحد من الحوادث والإصابات، وضمان استمرار الفعاليات في أجواء آمنة للجميع.