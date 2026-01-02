السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

300 ألف عامل يشاركون في فعاليات «معكم وبكم ندخل العام الجديد»

جانب من الفعاليات (وام)
3 يناير 2026 01:25

دبي (وام)

شارك أكثر من 300 ألف عامل في الفعاليات الاحتفالية للعمال تم تنظيمها بمناسبة رأس السنة الميلادية في أكثر من 30 موقعاً على مستوى الدولة، تحت شعار «معكم وبكم ندخل العام الجديد». وتضمّنت الفعاليات أنشطة تنافسية وتفاعلية وسحوبات على جوائز قيمة.

وجاء تنظيم الفعاليات الاحتفالية بالتعاون بين وزارة الموارد البشرية والتوطين وشركائها في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتشمل وزارة الداخلية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والقيادات العامة لكل من شرطة أبوظبي ودبي والشارقة، والبلديات على مستوى الدولة، ومجموعة موانئ أبوظبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي.
كما شارك بتنظيم الفعاليات كل من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي، ولجنة تأمين الفعاليات - دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والإسعاف الوطني، ومؤسسة دبي للإسعاف، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز»، وجمعية الإحسان.
وشارك أيضاً عدد من الشركات في تنظيم فعاليات خاصة بها، بما يعكس رسوخ المسؤولية المجتمعية، وشملت كلاً من شركة شوبا للإنشاءات، وغرناطة الأوروبية للإنشاءات ومليونير لمقاولات البناء، وشركة أدفانسد ميتل، ومساكن لاكجري للخدمات، وشركة المحور الهندسية للمقاولات ومجموعة دلسكو، وInnova Build LL.

