«الوطني» يناقش سياسة تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية

أبوظبي (الاتحاد)



يعقد المجلس الوطني الاتحادي، جلسته الثالثة من دور انعقاده العادي الثالث من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، يوم الأربعاء 7 يناير 2026، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، يناقش خلالها موضوع سياسة الحكومة في تحقيق الأمن الوطني للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية.

ويوجه أعضاء المجلس خمسة أسئلة إلى معالي أحمد بن علي الصايغ وزير الصحة ووقاية المجتمع، حيث ستوجه ناعمة عبدالله الشرهان سؤالين حول آلية التدخل الطبي السريع للحالات الحرجة ومعوقات الاستجابة المرتبطة بتأخر موافقات شركات التأمين، وحول الفحص الدوري للكشف المبكر عن أمراض السرطان. وسيوجه الدكتور عدنان حمد الحمادي سؤالاً حول التأمين الصحي للمواطنين، فيما ستوجه عائشة إبراهيم المري سؤالين حول إنشاء مراكز تأهيل لكبار المواطنين في الإمارات الشمالية، وحول توفير خدمات النقل الطبي لكبار المواطنين لمراجعة المرافق الصحية.

كما سيطلع المجلس على رسالة واردة من الحكومة، بشأن قرار مجلس الوزراء حول توصيات المجلس الوطني الاتحادي في موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.