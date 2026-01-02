فعالية «الأبقار والدواجن» تعزّز منظومة الأمن الغذائي المستدام

أبوظبي (الاتحاد)



تنطلق اليوم فعالية الأبقار والدواجن ضمن مهرجان الثروة الحيوانية، أحد أبرز المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميّز الزراعي، وذلك في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى دعم قطاع الثروة الحيوانية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي المستدام في الدولة.

وتستمر الفعالية حتى 9 يناير الجاري، وتقام في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، بمشاركة واسعة من الجهات الحكومية المعنية، والمزارع الوطنية، وشركات إنتاج الألبان والدواجن، إضافة إلى عدد من المؤسسات الخاصة والعارضين المتخصصين في هذا القطاع.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية بالتعاون بين هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وجمعية الإمارات لمربي الدواجن، وعدد من الشركات والمزارع المتخصّصة، في خطوة تعكس التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لدعم الإنتاج المحلي، وتحقيق الاستدامة في سلاسل الإمداد الغذائي.

وتسلط الفعالية الضوء على أحدث الممارسات والتقنيات المتقدمة في مجالات تربية الأبقار والدواجن، وتحسين الإنتاجية، وتطبيق أعلى معايير السلامة الحيوية، إلى جانب استعراض الحلول الذكية التي تُسهم في تطوير إدارة المزارع، وتحسين كفاءة استخدام الموارد.

كما تتضمن الفعالية أجنحة تعريفية متخصّصة وعروضاً توضيحية للمنتجات الوطنية، ومنصات لعرض الابتكارات الحديثة في مجالات الإنتاج المستدام للدواجن، بالإضافة إلى برامج توعوية وإرشادية تستهدف المربين، بهدف تشجيعهم على تبني التقنيات الحديثة، وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل أيضاً عدداً من الأنشطة المتنوعة التي تستهدف توعية الجمهور بأهمية المنتجات الوطنية من الألبان والدواجن والبيض المنتجة محلياً بأيادٍ وخبرات وطنية، بالإضافة إلى مسابقات وفعاليات لتثقيف الجمهور بالطرق الصحية لاستهلاك منتجات الألبان والدواجن، وذلك من خلال المسابقات الغذائية المصاحبة.



التقنيات الحديثة

قال عادل الشبيبي، رئيس فريق مهرجان الثروة الحيوانية، إن تنظيم فعالية الأبقار والدواجن، يعكس التزام المهرجان بدعم القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالأمن الغذائي، مؤكداً أن الفعالية تمثل منصة استراتيجية لتمكين المزارعين والمنتجين، وتعزيز التكامل والتعاون بين الجهات الحكومية والخاصة. وأضاف أن المهرجان يهدف إلى إبراز التطور الكبير الذي يشهده قطاع الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، لاسيما في مجالات إنتاج الألبان والدواجن، من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، وتطبيق التقنيات الحديثة، التي تُسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتحقيق الاستدامة. وأوضح أن الفعالية تتيح فرصاً لتبادل المعرفة والخبرات، واستعراض قصص النجاح الوطنية، ودعم الابتكار، وتشجيع الاستثمار في الحلول الذكية، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الأمن الغذائي المستدام، ودعم المنتج المحلي.

وأشار إلى أن مهرجان الثروة الحيوانية، من خلال فعالياته المتنوعة، يسعى إلى ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً رائداً في تطوير قطاع الثروة الحيوانية على المستويين الإقليمي والدولي، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق.