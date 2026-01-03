السبت 3 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

الطقس صحو نهاراً رطب ليلاً غداً

أبوظبي
3 يناير 2026 17:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئيا، وتظهر السحب المنخفضة على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشرقية، ورطباً ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.

وأوضح المركز، في بيانه اليومي حول حالة الطقس، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً مثيرة الغبار والأتربة قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون حركتها شمالية غربية، وسرعتها تتراوح بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى شديد الأضطراب أحياناً. ويحدث المد الأول عند الساعة 12:53 والمد الثاني عند الساعة 03:36، والجزرالأول عند الساعة 20:28 والجزر الثاني عند الساعة 07:34.

في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعه 09:25 والمد الثاني عند الساعة 23:13، والجزر الأول عند الساعة 16:19 والجزرالثاني عند الساعة 05:08.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة                       الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي                         25 18 80 50

دبي                              26 15 85 55

الشارقة                          26 16 85 50

عجمان                          25 18 85 60

أم القيوين                       25 15 90 55

رأس الخيمة                    26 15 80 50

الفجيرة                          28 20 70 40

العـين                            25 14 90 45

ليوا                               26 13 90 30

الرويس                          24 14 80 65

السلع                              26 10 80 55

دلـمـا                              21 15 80 65

طنب الكبرى / الصغرى      26 17 75 60

أبو موسى                        26 17 75 60.

المصدر: وام
