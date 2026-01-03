سويسرا تحقق مع مديري مقهى شهد حريقا ليلة رأس السنة

قالت الشرطة السويسرية، اليوم السبت، إنه تم فتح تحقيق مع مديري المقهى الذي شهد حريقا مميتا ليلة رأس السنة الجديدة أسفر عن مقتل 40 شخصا وإصابة 119.

وذكرت الشرطة، في بيان، أن المديرين الاثنين يشتبه في تورطهما في القتل بسبب الإهمال، وإلحاق الأذى الجسدي والتسبب في نشوب حريق.

وكثفت السلطات السويسرية التدقيق في ترتيبات السلامة في المقهى الموجود في منتجع التزلج الراقي في "كران مونتانا".

وقال ممثلو الادعاء العام إن التحقيقات ستركز على أعمال التجديد التي أُجريت في المقهى وأنظمة إطفاء الحريق ومخارج الطوارئ إلى جانب عدد من الأشخاص الذين كانوا داخلها وقت ​اندلاع الحريق.

وأكدت بياتريس بيو، المدعية العامة في كانتون فاليه، حيث يوجد المقهى، أن ⁠المؤشرات المتوفرة تشير إلى أن الحريق بدأ بسبب اقتراب الشموع ⁠بشدة من السقف.

وأوضحت "من هناك، اندلع حريق سريع جدا وواسع النطاق".

وأضافت أن إجراء المزيد من التحقيقات سيُظهر ​ما إذا كان أي شخص سيواجه مسؤولية جنائية بسبب الحريق.

وأفاد شهود بأنهم ‌رأوا العاملين في مقهى (لو كونستيلاسيو) يحملون ما يطلق عليها "​شموع النوافير" فوق زجاجات، كما أثيرت ⁠تساؤلات حول ‌مادة رغوية استخدمت لعزل الصوت في سقف الطابق السفلي حيث كان المحتفلون.