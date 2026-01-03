الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

النقيب «البطل».. رحلة تميز وعزيمة

النقيب «البطل».. رحلة تميز وعزيمة
4 يناير 2026 02:34

دبي (الاتحاد)

استطاع النقيب دكتور مهندس سالم المري، من القيادة العامة لشرطة دبي، أن يُشكّل نموذجاً يُحتذى به في المجال التعليمي والمهني بعد ما أبداه من تميز وعزيمة وإصرار، وصولاً إلى تحقيق إنجاز نوعي من خلال تتويجه بطلاً لـ «تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة» في نسخته الأولى.
وكان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، قد أعلن فوز النقيب دكتور مهندس سالم المري، في نوفمبر الماضي 2025، بطلاً لـ«تحدي 71 للقيادات الحكومية الشابة» في نسخته الأولى، بعد أن اجتاز هو وفريقه كافة مراحل التحدي إلى أن وصلوا إلى المرحلة النهائية التي فازوا بها، ثم إعلانه شخصياً بطلاً لهذه النسخة.

