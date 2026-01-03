«شرطة أبوظبي» تُحقق إنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي

جمعة النعيمي (أبوظبي)



حققت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، إنجازات فريدة ونوعية في مجال الذكاء الاصطناعي خلال عام 2025، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلامة العامة في إمارة أبوظبي، وتضمّنت أبرز هذه الإنجازات: السلامة المرورية، وذلك في استخدام الذكاء الاصطناعي لرصد المخالفات المرورية إلكترونياً دون تدخل بشري، مثل عدم ترك مسافة الأمان. وتحليل «النقاط الساخنة» وتقديم تنبؤات حول وقوع الحوادث المرورية، مما يساعد في التوزيع الفعّال للدوريات وتحديد أماكن تمركزها.

كما يتم تطبيق منظومة محاكاة لحجم الحركة المرورية للتنبؤ بالازدحام ورسم سيناريوهات لإدارة حركة السير، واقتراح أقصر الطرق لوصول الدوريات، كما تم تدشين روبوتات ذكية لتعزيز التوعية والتثقيف المروري للجمهور في مختلف الفعاليات والمناسبات. وفازت شرطة أبوظبي بجائزة BRAVE الأميركية، عن أفضل تطبيق للذكاء الاصطناعي في أمن الطُّرق.



العمليات الأمنية والتحقيقات

كما تم توظيف تقنيات متطورة مثل جهاز «اللايكا»، لتوثيق وتحليل مسارح الجريمة باستخدام أشعة الليزر والواقع الافتراضي، مما يساعد في إعادة بناء مسرح الجريمة رقمياً ووضع فرضيات دقيقة، إضافة إلى التعاون مع مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة (ATRC) لاستغلال التقنيات المتقدمة في الأنظمة الأمنية والذكاء الاصطناعي، واستخدام طائرات من دون طيار «درون» مزوّدة بكاميرات حرارية لنقل الصور من موقع الحدث إلى غرفة العمليات الرئيسة لسرعة الاستجابة.



التخطيط الاستراتيجي والابتكار

أطلقت شرطة أبوظبي استراتيجية ومجلس للذكاء الاصطناعي، الذي يرتكز على محاور الأمن والعمليات والخدمات والموارد والمجتمع. وتم تنفيذ مشاريع ضمن «حاضنات الأفكار الشرطية» لتطوير نماذج أولية لمشاريع مبتكرة مثل طائرات من دون طيار ذات إقلاع عمودي، ونظام لتعزيز الصحة النفسية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وتعتمد شرطة أبوظبي على الذكاء الاصطناعي بنسبة 100% في الخدمات وتحليل البيانات بحلول عام 2031، بما يتماشى مع «مئوية الإمارات 2071». وأُدرجت القيادة العامة لشرطة أبوظبي ضمن قائمة أبرز 30 شخصية عربية في مجال الذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يؤكد التزام شرطة أبوظبي بمواكبة التطورات التقنية لتعزيز صدارة الإمارة كواحدة من أكثر المدن أماناً عالمياً.

كما حققت شرطة أبوظبي العديد من الإنجازات البارزة، وأطلقت مجموعة متنوعة من المبادرات والبرامج التوعوية خلال عام 2025، بهدف تعزيز الأمن والسلامة وجعل أبوظبي المدينة الأكثر أماناً في العالم. والتي تمثّلت في الريادة العالمية في الأمان، حيث صُنفت أبوظبي رسميًا كـ «المدينة الأكثر أماناً في العالم»، استناداً إلى بيانات مؤشر الجريمة لعام 2025 الصادر عن قاعدة بيانات «نومبيو». كما نظّمت شرطة أبوظبي «تحدي الابتكار الشرطي العالمي 2025» بالتعاون مع مجموعة إيدج، بهدف استدامة النتائج المتميزة في الوقاية من الجريمة واكتشافها.

وفي سياق متصل، استعرضت «شرطة أبوظبي» إنجازاتها في مجال الذكاء الاصطناعي خلال الملتقى القيادي لعام 2025، وفازت منظومتها لـ «خفض السرعات بالذكاء الاصطناعي» بجائزة الأكثر تأثيراً واستدامة. وشاركت شرطة أبوظبي في معارض كبرى مثل «آيدكس 2025» و«جيتكس العالمي» و«دبي للطيران 2025»، حيث سلّطت الضوء على أنظمتها الذكية المتقدمة.



التميز التكنولوجي

عقدت القيادة العامة الملتقى القيادي الأول لعام 2025، تحت شعار «التكنولوجيا المتقدمة نحو منظومة تنافسية مستدامة»، حيث تم استعراض إنجازات الذكاء الاصطناعي وخطط التطوير المستمرة، وحقق فريق «شرطة أبوظبي» إنجازاً متميزاً في دورة الألعاب العالمية للشرطة والإطفاء 2025 في برمنغهام بالولايات المتحدة الأميركية، بحصده 97 ميدالية (44 ذهبية و25 فضية و28 برونزية).

كما تُوّج فريق كلية الشرطة بلقب بطولة مناظرات الجامعات لعام 2025، مما يعكس المستوى العالي لمنتسبيها في التفكير التحليلي والنقدي. كما أطلقت شرطة أبوظبي برنامج «أبطال شرطة الغد» في نسخته السابعة لعام 2025، للفئة العمرية 11-15 عاماً، لتعزيز الوعي الأمني والمجتمعي، إضافة إلى ذلك، فقد ناقشت القيادة العامة تطوير خطتها الاستراتيجية للفترة 2026-2030 لضمان استمرارية الريادة في الأمن والأمان.