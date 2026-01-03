توسيع الخدمات الرقمية لإنجاز معاملات طلاب «التقنية العليا»

دينا جوني (أبوظبي)



أنجزت مراكز «حياك» للخدمات الأكاديمية والطلابية في كليات التقنية العليا، 21.656 معاملة خلال شهر واحد فقط، بمتوسط زمن لا يتجاوز 4 دقـائق للمعـــــاملة، محققـة %92 نسبة رضا بين المتعاملين، في مؤشر يعكس فاعلية المبادرة التي أطلقتها الكليات بداية العام الأكاديمي الحالي، لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، وتسهيل رحلة الطلبة الجدد والمستمرين على حد سواء.

وتوفر مراكز «حياك» خدمات شاملة تغطي القبول والتسجيل، والبرامج والجداول الموحدة، وطلبات السحب والإضافة والنقل، إضافة إلى الاستفسارات الخاصة بطلبة الخدمة الوطنية، بما يجعلها نقطة مركزية تُختصر من خلالها غالبية الإجراءات الأكاديمية والطلابية. وأظهرت عمليات التقييم الأولية للمراكز، مستوى عالياً من الفاعلية والحاجة إلى استمرارها، مما شجع على توسيع نطاق العمل فيها وتطويرها بشكل متواصل.

وفي إطار تجويد الخدمات، حرصت الكليات على رفد المراكز بفرق عمل تمتلك مهارات خدمة المتعاملين وإدارة البيانات، إلى جانب تدريب مجموعة من الخريجين المواطنين الباحثين عن فرص عمل وإشراكهم في تشغيل المراكز، الأمر الذي أتاح لهم اكتساب خبرات عملية في نظم المعلومات والإجراءات الأكاديمية ومهارات التواصل، وصولاً إلى تقديم خدمة أسرع وأكثر دقة للطلبة.



التسجيل المبكر

بناءً على النتائج المشجعة في المرحلة الأولى، شهدت خدمات «حياك» نقلة نوعية مع إطلاق «حياك 2.0» في أكتوبر الماضي، لدعم عمليات التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 202٦-2025، وتوسيع منظومة الخدمات الرقمية التي تسهل على الطلبة إنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة الكليات.



«العميل الذكي»

من أبرز الإضافات الجديدة، إدخال خدمة «العميل الذكي» التي تمكن الطلبة من التواصل مع موظفي «حياك» من أي مكان، عبر حجز موعد إلكتروني، من خلال «صفحة حياك» على الموقع الرسمي للكليات، من دون الحاجة للحضور الشخصي. وتتيح الخدمة للطالب التواصل في الوقت المحدد له، والحصول على دعم مباشر في مختلف معاملاته.

وتم تعزيز «العميل الذكي» بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI Chatbot)، التي تتيح للطالب الحصول على المعلومة الفورية، والاستفسار عن معاملاته، والاطلاع على الطلبات الخاصة به، واستكمالها إلكترونياً دون تدخل بشري، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويوسع من نطاق الخدمات الرقمية المتاحة.

وتعمل هذه الخدمة على مدار الساعة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، وتقديم خدمات تعليمية متطورة تلبي توقعات الطلبة وأسرهم، وتختصر الوقت والإجراءات، وتفتح قنوات جديدة للتواصل الفعال.



منصة متكاملة

أصبحت مراكز «حياك» منصة متكاملة تغطي جميع الخدمات المتعلقة بالقبول والتسجيل والشؤون الأكاديمية، وتوفر للطلبة وأولياء الأمور تجربة موحدة وسلسة على مستوى الدولة، مما يعكس التحول نحو بيئة تعليمية تتمحور حول المتعلم وتدعم رحلته الأكاديمية منذ لحظة قبوله وحتى تخرجه. وتعد مراكز «حيّاك» نموذجاً للخدمات الاستباقية التي تتفاعل مع احتياجات الطلبة قبل وقوعها، وتعزز من جودة التواصل، وتختصر الوقت والإجراءات، بما يرسخ بيئة تعليمية داعمة تتمحور حول الطالب، وتضمن سلاسة معاملاته طوال العام الأكاديمي.