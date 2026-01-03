الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

توسيع الخدمات الرقمية لإنجاز معاملات طلاب «التقنية العليا»

مبنى كليات التقنية العليا (أرشيفية)
4 يناير 2026 02:34

دينا جوني (أبوظبي) 

أنجزت مراكز «حياك» للخدمات الأكاديمية والطلابية في كليات التقنية العليا، 21.656 معاملة خلال شهر واحد فقط، بمتوسط زمن لا يتجاوز 4 دقـائق للمعـــــاملة، محققـة %92 نسبة رضا بين المتعاملين، في مؤشر يعكس فاعلية المبادرة التي أطلقتها الكليات بداية العام الأكاديمي الحالي، لتقديم منظومة متكاملة من الخدمات تحت سقف واحد، وتسهيل رحلة الطلبة الجدد والمستمرين على حد سواء.
وتوفر مراكز «حياك» خدمات شاملة تغطي القبول والتسجيل، والبرامج والجداول الموحدة، وطلبات السحب والإضافة والنقل، إضافة إلى الاستفسارات الخاصة بطلبة الخدمة الوطنية، بما يجعلها نقطة مركزية تُختصر من خلالها غالبية الإجراءات الأكاديمية والطلابية. وأظهرت عمليات التقييم الأولية للمراكز، مستوى عالياً من الفاعلية والحاجة إلى استمرارها، مما شجع على توسيع نطاق العمل فيها وتطويرها بشكل متواصل.
وفي إطار تجويد الخدمات، حرصت الكليات على رفد المراكز بفرق عمل تمتلك مهارات خدمة المتعاملين وإدارة البيانات، إلى جانب تدريب مجموعة من الخريجين المواطنين الباحثين عن فرص عمل وإشراكهم في تشغيل المراكز، الأمر الذي أتاح لهم اكتساب خبرات عملية في نظم المعلومات والإجراءات الأكاديمية ومهارات التواصل، وصولاً إلى تقديم خدمة أسرع وأكثر دقة للطلبة.

التسجيل المبكر
بناءً على النتائج المشجعة في المرحلة الأولى، شهدت خدمات «حياك» نقلة نوعية مع إطلاق «حياك 2.0» في أكتوبر الماضي، لدعم عمليات التسجيل المبكر للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 202٦-2025، وتوسيع منظومة الخدمات الرقمية التي تسهل على الطلبة إنجاز معاملاتهم من دون الحاجة إلى مراجعة الكليات.

«العميل الذكي»
من أبرز الإضافات الجديدة، إدخال خدمة «العميل الذكي» التي تمكن الطلبة من التواصل مع موظفي «حياك» من أي مكان، عبر حجز موعد إلكتروني، من خلال «صفحة حياك» على الموقع الرسمي للكليات، من دون الحاجة للحضور الشخصي. وتتيح الخدمة للطالب التواصل في الوقت المحدد له، والحصول على دعم مباشر في مختلف معاملاته.
وتم تعزيز «العميل الذكي» بتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI Chatbot)، التي تتيح للطالب الحصول على المعلومة الفورية، والاستفسار عن معاملاته، والاطلاع على الطلبات الخاصة به، واستكمالها إلكترونياً دون تدخل بشري، بما يعزز سرعة الإنجاز، ويوسع من نطاق الخدمات الرقمية المتاحة.
وتعمل هذه الخدمة على مدار الساعة، بما ينسجم مع توجهات الدولة في التحول الرقمي، وتقديم خدمات تعليمية متطورة تلبي توقعات الطلبة وأسرهم، وتختصر الوقت والإجراءات، وتفتح قنوات جديدة للتواصل الفعال.

منصة متكاملة

أخبار ذات صلة
«التقنية العليا»: توقعات باستقطاب 2200 طالب وطالبة في الفصل الدراسي الثاني
«السلامة المهنية» في ورشة عمل بالشارقة

أصبحت مراكز «حياك» منصة متكاملة تغطي جميع الخدمات المتعلقة بالقبول والتسجيل والشؤون الأكاديمية، وتوفر للطلبة وأولياء الأمور تجربة موحدة وسلسة على مستوى الدولة، مما يعكس التحول نحو بيئة تعليمية تتمحور حول المتعلم وتدعم رحلته الأكاديمية منذ لحظة قبوله وحتى تخرجه. وتعد مراكز «حيّاك» نموذجاً للخدمات الاستباقية التي تتفاعل مع احتياجات الطلبة قبل وقوعها، وتعزز من جودة التواصل، وتختصر الوقت والإجراءات، بما يرسخ بيئة تعليمية داعمة تتمحور حول الطالب، وتضمن سلاسة معاملاته طوال العام الأكاديمي.

كليات التقنية العليا
آخر الأخبار
متطوعو عملية «الفارس الشهم 3» يجهزون طروداً غذائية لتوزيعها في غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات توزع 34 ألف طرد غذائي وتنفذ 15 مبادرة في غزة
اليوم 02:39
تصاعد أعمدة الدخان جراء المعارك في جنوب الخرطوم (أرشيفية)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: التوجه الغربي لحظر «الإخوان» يمهد لتفكيك «الجماعة» في السودان
اليوم 02:39
فتى فلسطيني يجلس داخل خيمة أقيمت على أنقاض منزل مدمر في جباليا (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيس شبكة المنظمات الأهلية لـ «الاتحاد»: 1.5 مليون شخص في غزة فقدوا منازلهم والأوضاع الإنسانية تزداد تعقيداً
اليوم 02:39
تجمّع أنصار الرئيس الفنزويلي في شوارع كاراكاس بعد أن ألقت القوات الأميركية القبض عليه (أ ف ب)
الأخبار العالمية
دعوات دولية إلى ضبط النفس وتجنب التصعيد في فنزويلا
اليوم 02:39
عناصر من قوات حفظ السلام الأفريقية في الصومال (من المصدر)
الأخبار العالمية
تحديات خطيرة تواجه بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال
اليوم 02:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©