أبرز الأخبار
علوم الدار

الزهور الشتوية.. لمسة جمالية مستدامة في شوارع أبوظبي

الزهور الشتوية.. لمسة جمالية مستدامة في شوارع أبوظبي
4 يناير 2026 02:34

هالة الخياط (أبوظبي)

تواصل بلدية مدينة أبوظبي تنفيذ مشاريع التزيين الطبيعي التي تسهم في إبراز المظهر الجمالي لمدينة أبوظبي ومناطق البر الرئيس، وترسيخ الطابع الحضاري المميز للإمارة، من خلال زراعة الزهور الشتوية في مناطق مختلفة في المدينة.

«شرطة أبوظبي» تُحقق إنجازات نوعية في الذكاء الاصطناعي
2.2 مليار درهم حجم سوق تأجير السيارات بالإمارات في 2025

وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية شاملة تهدف إلى إضفاء لمسات جمالية مستدامة على الشوارع والميادين والمرافق العامة، بما يعزز شعور الراحة والسكينة لدى السكان والزوار، ويخلق بيئة حضرية إيجابية تعكس هوية أبوظبي العصرية. 
وقد شملت أعمال التجميل زراعة الزهور الموسمية في مواقع متعددة، من بينها جوانب الطرق، والجزر الوسطية، والدوارات، والجسور، والمماشي، بما يحقق تناغماً بصرياً متناسقاً يثري المشهد العام.
وتتميز الزهور الشتوية المستخدمة بتنوع ألوانها وتدرجاتها الجمالية، إلى جانب ما تضيفه من بعد بصري وإحساس بالحيوية، حيث تشكّل لوحات طبيعية تعكس الاهتمام بأدق التفاصيل الجمالية في الفضاءات العامة. كما تحرص البلدية على تنفيذ هذه المشاريع وفق معايير الاستدامة البيئية، من خلال اختيار أنواع نباتية ملائمة لطبيعة مناخ دولة الإمارات، بما يسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، وضمان استدامتها.
وحول المعايير المستخدمة في زراعة الزهور، أوضحت البلدية أنها تولي عناية خاصة لتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الزراعات التجميلية، وتستند على معايير عديدة في زراعة وتوزيع الزهور منها على سبيل المثال: اختيار الألوان التي تؤثر بشكل إيجابي على نفسية رواد الحدائق، والطرق، وتناسق ألوان الزهور مع ألوان النباتات الموجودة، وتناغم المجموع الخضري للنباتات الموجودة مع كثافة الزهور المختارة، وفي النهاية الهدف هو إيجاد لوحات من الجمال الأخاذ، والذي يضيف قيمة أخرى إلى إسعاد المجتمع والارتقاء بذائقته، وتوفير المشهد الجمالي الذي يسر الناظرين.
وأكدت البلدية أن مشاريع التزيين الطبيعي تأتي ضمن خطة متكاملة تشمل مختلف مناطق الإمارة، وتنفذ بأساليب مبتكرة وجاذبة تعزز جمال النسق الزراعي وترتقي بجودة المشهد الحضري. كما تواصل تطوير هذه المبادرات على مدار العام، انسجاماً مع أهدافها في تحسين المظهر العام وتحقيق أعلى مستويات الرضا المجتمعي.
وفي هذا السياق، دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى المساهمة في الحفاظ على عناصر التجميل الطبيعي، من زهور وأشجار ومساحات خضراء، وتعزيز حس المسؤولية المجتمعية تجاه حمايتها، بما يضمن استدامتها واستمرار دورها في إسعاد السكان والزوار، وترسيخ المكانة الجمالية والحضارية للإمارة.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
الزراعة التجميلية
الزهور
