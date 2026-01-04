تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

دعا المركز الوطني للأرصاد، إلى توخي الحذر، مع انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية من تشكل الضباب، على بعض المناطق في الدولة. وأشار إلى مواقع تشكل الضباب عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، والتي قد تصل إلى انعدامها أحياناً، على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة، وذلك اعتبارا من الساعة 00:30 وحتى الساعة 10:00 من صباح اليوم.

ودعا المركز مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع الإرشادات المرورية، نظرا لتدني مستوى الرؤية في بعض الفترات.