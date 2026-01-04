الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
تنبيه من المركز الوطني للأرصاد

4 يناير 2026 08:30

دعا المركز الوطني للأرصاد، إلى توخي الحذر، مع انخفاض ملحوظ في مدى الرؤية الأفقية من تشكل الضباب، على بعض المناطق في الدولة. وأشار إلى مواقع تشكل الضباب عبر حسابه الرسمي في منصة إكس.

 

وحذر المركز الوطني للأرصاد من فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، والتي قد تصل إلى انعدامها أحياناً، على بعض المناطق الساحلية والداخلية من الدولة، وذلك اعتبارا من الساعة 00:30 وحتى الساعة 10:00 من صباح اليوم.

"حميم" بمنطقة الظفرة تسجل أدنى درجة حرارة في الدولة
"الوطني للأرصاد" ينشر توقعات الطقس حتى 8 يناير

ودعا المركز مستخدمي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتباع الإرشادات المرورية، نظرا لتدني مستوى الرؤية في بعض الفترات.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
خالد بن محمد بن زايد: محمد بن راشد قيادة استثنائية تستشرف المستقبل برؤية تنموية حافلة بالإنجازات
اليوم 11:06
حمدان بن محمد: شكراً محمد بن راشد.. . فأنت الوالد والقائد والمُلهم بإرادة لا تعرف المستحيل
اليوم 11:03
دانيلو عن العودة إلى يوفنتوس.. لا أحد يستطيع انتزاعه من قلبي!
اليوم 10:55
جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تعزز الوعي بتغذية الحلال
اليوم 10:28
"حميم" بمنطقة الظفرة تسجل أدنى درجة حرارة في الدولة
اليوم 09:58
