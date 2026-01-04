رئيس الدولة: محمد بن راشد قائد استثنائي ملهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" قائد استثنائي ملهم، ومسيرته حافلة بالإنجازات الوطنية ورؤيته التنموية رائدة لا تعرف المستحيل وتتوجه دائماً نحو المستقبل. وذلك في مناسبة مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة الحكومة الاتحادية.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، في منشور على حساب سموه على منصة "إكس": "في مناسبة مرور عشرين عاماً على تولي أخي ورفيق دربي الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية، نحتفي بقيادة استثنائية ملهمة، ومسيرة حافلة بالإنجازات الوطنية، ورؤية تنموية رائدة لا تعرف المستحيل وتتوجه دائماً نحو المستقبل. حفظ الله بو راشد وبارك في عمره لنواصل العمل معاً من أجل تحقيق طموحات الإمارات التي لا تحدها حدود في التقدم والتنمية، وصنع المستقبل الأفضل والأجمل لشعبها".