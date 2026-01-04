الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

منصور بن زايد: محمد بن راشد نموذج عالمي في القيادة والتطوير

منصور بن زايد
4 يناير 2026 09:44

هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي سموه رئاسة الحكومة الاتحادية.

وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، شكّل  بفكره نموذجاً عالمياً في القيادة والتطوير.

