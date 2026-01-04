جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي تعزز الوعي بتغذية الحلال

نظمت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، مساء أمس، ندوة علمية حول "أساسيات تغذية الحلال وجودة الأعلاف وأثرها على الإنتاج الحيواني"، وذلك في جناحها بمهرجان الشيخ زايد في أبوظبي.

ويأتي ذلك ضمن سلسلة من المبادرات التوعوية والإرشادية التي تنفذها الجائزة، بهدف نشر الثقافة الزراعية الحديثة، وتمكين المربين من تبني أفضل الممارسات العلمية والتقنيات المتقدمة، بما يسهم في تحسين كفاءة الإنتاج، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز الاستدامة.

وأكدت جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، أن التوعية وبناء القدرات المعرفية للمربين ركيزة أساسية في تطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات واستراتيجياتها الوطنية الرامية إلى تعزيز الإنتاج المحلي، وضمان استدامة سلاسل الإمداد الغذائي.

وسلطت الندوة الضوء على "سوق الأعلاف" لمربي الثروة الحيوانية، الذي أطلقته هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عام 2023، بهدف توفير الأعلاف بأعلى جودة وأفضل الأسعار، حيث يعد أول وأكبر سوق للأعلاف في منطقة الشرق الأوسط، ويخدم نحو 40 ألف مربٍ على مستوى الدولة، ويلبي احتياجات أكثر من 5 ملايين رأس من الثروة الحيوانية.

وتطرقت الندوة إلى أهمية السوق في دعم حجم تجارة الأعلاف في الدولة، الذي يبلغ حوالي 3 ملايين طن، بقيمة تتجاوز 4.5 مليارات درهم سنوياً.

كما ناقشت الندوة، التي قدمها الدكتور أحمد عيسوي، أخصائي الإنتاج الحيواني في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بحضور نخبة من المربين والمنتجين والمهتمين بقطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب عدد من المختصين والخبراء في المجال الزراعي، الأثر المباشر للتغذية السليمة في زيادة إنتاجية اللحوم والحليب، ورفع جودة المنتجات الحيوانية، بما يدعم تنافسية الإنتاج المحلي، ويعزز ثقة المستهلك، ويسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي النسبي.

واستعرض المحاضر أحدث المفاهيم العلمية المتعلقة بتغذية الحيوانات المجترة، مؤكداً أن التغذية السليمة والمتوازنة تمثل حجر الأساس في تحسين الأداء الإنتاجي، وتحقيق أعلى معدلات النمو والإنتاج من اللحوم والألبان، فضلاً عن دورها المحوري في تعزيز صحة الحيوانات وزيادة مناعتها ومقاومتها للأمراض.

وتناول بالتفصيل أنواع الأعلاف التي تعتمد عليها الحلال، مؤكداً أهمية تنويع مصادر الغذاء وعدم الاعتماد على نوع واحد من الأعلاف، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمربين.

وأكد المحاضر أن الاستخدام المدروس للأعلاف المركزة الغنية بالبروتين والطاقة يسهم في رفع معدلات الخصوبة، خاصة خلال مواسم التلقيح، كما يساعد على الحفاظ على نمو الأجنة بصورة طبيعية، وتقليل حالات عسر الولادة الناتجة عن سوء التغذية، وزيادة أوزان المواليد، بما يعزز الإنتاج في المراحل اللاحقة.