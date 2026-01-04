الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد: محمد بن راشد قيادة استثنائية تستشرف المستقبل برؤية تنموية حافلة بالإنجازات

خالد بن محمد بن زايد
4 يناير 2026 11:06

أكّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أن مسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في قيادة الحكومة الاتحادية هي مسيرة استثنائية تستشرف المستقبل في العمل الحكومي برؤية تنموية حافلة بالإنجازات.

 

وقال سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئاسة مجلس الوزراء، أن العمل الحكومي الذي رسّخه سموّه أصبح نموذجاً يحتذى به عالمياً في الكفاءة الحكومية والابتكار والريادة في جميع المجالات.

 

وأضاف سموّه بأن قيادة محمد بن راشد آل مكتوم تتخذ من العمل الجماعي نهجاً ومن الرؤية الاستباقية أسلوباً، حيث رسخت فكراً لا يعرف المستحيل، محوِّلة الطموحات إلى إنجازات، وروح الفريق الواحد إلى قوة دافعة تصنع الفارق وتؤسس لريادة تنموية مستدامة لتبقى دولة الإمارات في الصدارة دائماً تحت قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

 

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
محمد بن راشد
الإمارات
