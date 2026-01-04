الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

مكتوم بن محمد: محمد بن راشد حقق المستحيل ورؤيته تصنع الغد

مكتوم بن محمد
4 يناير 2026 11:28

احتفى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، رئاسة الحكومة الاتحادية.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد، عبر حسابه في منصة إكس: "نحتفي بعشرين عاماً من الحكم والحكمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الذي حقق المستحيل، وخلق عبر رؤاه وقيادته واقعاً جديداً لدبي والإمارات والمنطقة، ليتضاعف الاقتصاد وترتقي الإمارات لصدارة الأمم وتصبح دبي مركزاً عالمياً للتجارة والأعمال، ومنصةً لتصدير المستقبل وصناعته، عشرون عاماً اختُصر فيها الزمن لصالح الإنسان، وتقدّمت جودة الحياة وترسّخ الأمان، تغيّرت الأدوات وتبدّلت الظروف وبقي الثابت الأهم: محمد بن راشد آل مكتوم ورؤيته التي تصنع الغد".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
