الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

عبدالله بن زايد: محمد بن راشد قيادة تلهم ورؤية طموحة

عبدالله بن زايد
4 يناير 2026 12:37

احتفى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله"، رئاسة الحكومة الاتحادية.

 

وقال سموه عبر منصة إكس:"نحتفي بمرور عشرين عاماً على تولي سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رئاسة الحكومة الاتحادية؛ عقدان من العطاء المتواصل، والرؤية الطموحة، والعمل الذي حول التحديات إلى فرص، والآمال إلى إنجازات وطنية ملموسة. قيادة تلهم، وفكر لا يتوقف عند سقف، ومسار يتجه بثقة نحو المستقبل".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الإمارات
محمد بن راشد
عبدالله بن زايد
