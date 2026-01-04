الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

"الموارد البشرية لحكومة دبي": محمد بن راشد رسخ نهجاً قيادياً يستشرف الفرص قبل التحديات

"الموارد البشرية لحكومة دبي": محمد بن راشد رسخ نهجاً قيادياً يستشرف الفرص قبل التحديات
4 يناير 2026 13:21

قال عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، إن الذكرى العشرين لتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مقاليد الحكم في إمارة دبي تشكل محطةً وطنيةً لاستحضار مسيرة قيادية استثنائية أعادت تعريف مفهوم القيادة، وجعلت من الإنسان محور التنمية، ومن الحكومة منصة للابتكار وصناعة المستقبل، ومن دبي نموذجاً عالمياً في الطموح والإنجاز.

 

وأضاف أن سموه رسخ على امتداد عقدين من العمل المتواصل، نهجاً قيادياً يقوم على استشراف الفرص قبل التحديات، وتحويل الرؤى إلى واقع ملموس، وبناء منظومة حكومية مرنة وسريعة الاستجابة، تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالكفاءات البشرية، وأن الريادة تُصنع بعقول مبدعة وفرق عمل قادرة على التفكير الخلّاق وصنع الأثر.

 

ولفت إلى أن هذه الرؤية الطموحة انعكست في التحولات النوعية التي شهدتها دبي، بحيث أصبحت المرونة والجاهزية والعمل بروح الفريق والارتقاء بجودة الحياة ركائز أساسية في مسيرة التنمية، وهو ما تجلّى في تصدّر دولة الإمارات ودبي مؤشرات التنافسية العالمية، وترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للاقتصاد والابتكار واستقطاب المواهب.

 

المصدر: وام
حكومة دبي
الإمارات
محمد بن راشد
