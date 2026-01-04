الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"إقامة دبي" تطلق مبادرة "أقرب إليكم" في القرية العالمية غداً

إقامة دبي تطلق مبادرة "أقرب إليكم" في القرية العالمية
4 يناير 2026 13:45

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أنها ستطلق يوم غد حملة "أقرب إليكم" كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تقريب الخدمات الحكومية من أفراد المجتمع، وترسيخ نموذج تفاعلي يعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الإنسان أولًا.

 

وتنطلق المبادرة في نسختها الأولى في القرية العالمية خلال الفترة من 5 يناير 2026 وحتى 5 فبراير 2026، لتشكل منصة مجتمعية مفتوحة تجمع بين الخدمة، والتوعية، والتجربة التفاعلية، في أحد أبرز الوجهات العائلية في دبي.

 

وتتضمن مبادرة "أقرب إليكم" منصة متكاملة تضم عددًا من الزوايا التعريفية، تُمكّن زوار القرية العالمية من الاطلاع على خدمات إقامة دبي، بما في ذلك خدمات أذونات الدخول والإقامة الذهبية، وخدمات الهوية والجنسية، وخدمات تصاريح العمل، إلى جانب منصة جوازات الأطفال، ومنصة (04)، وممر السجادة الحمراء، وبطاقة السعادة، وذلك ضمن تجربة مباشرة وسلسة تعكس توجهات إقامة دبي في تبسيط الإجراءات، وترسيخ مبدأ أن المتعامل أولًا.

 

أخبار ذات صلة
«إقامة دبي» تنظم احتفالات متكاملة للقوى العاملة
«إقامة دبي» تحتفي بالقوى العاملة

وتتميّز منصة المبادرة بطابعها التفاعلي الموجّه لجميع أفراد العائلة؛ إذ تقدم أنشطة وتجارب تفاعلية وألعابًا هادفة، إلى جانب مفاجآت يومية وسحوبات على جوائز أسبوعية، في تجربة مجتمعية متكاملة تهدف إلى تعزيز التواصل الإيجابي، وترسيخ حضور إقامة دبي بصورة قريبة ومباشرة من أفراد المجتمع.

 

وتجسّد مبادرة "أقرب إليكم" رؤية إقامة دبي في الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة إلى بناء علاقة مستدامة مع المجتمع، من خلال التواجد الميداني المباشر، والاستماع للمتعاملين، والتفاعل مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في رفع مستويات الرضا والسعادة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية.

المصدر: وام
إقامة دبي
القرية العالمية
آخر الأخبار
"سلامة الطيران الأوروبية" توصي بتجنب التحليق فوق فنزويلا
الأخبار العالمية
"سلامة الطيران الأوروبية" توصي بتجنب التحليق فوق فنزويلا
اليوم 15:01
5 فرق تترقب قرعة كأس دبي الذهبية للبولو
الرياضة
5 فرق تترقب قرعة كأس دبي الذهبية للبولو
اليوم 15:00
سلطان القاسمي يستقبل وفد مؤسسي مجمع اللسان العربي في بيروت
علوم الدار
سلطان القاسمي يستقبل وفد مؤسسي مجمع اللسان العربي في بيروت.. ويبارك انطلاق أعماله في الشارقة
اليوم 14:57
ثنائية لخيول «ياس للسباقات» في الحفل الخامس بمضمار العين
الرياضة
ثنائية لخيول «ياس للسباقات» في الحفل الخامس بمضمار العين
اليوم 14:30
"طرق دبي" تنجز 60% من مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل
علوم الدار
"طرق دبي" تنجز 60% من مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل
اليوم 14:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©