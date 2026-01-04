"إقامة دبي" تطلق مبادرة "أقرب إليكم" في القرية العالمية غداً

أعلنت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب في دبي، أنها ستطلق يوم غد حملة "أقرب إليكم" كمبادرة استراتيجية تهدف إلى تقريب الخدمات الحكومية من أفراد المجتمع، وترسيخ نموذج تفاعلي يعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة القائم على الإنسان أولًا.

وتنطلق المبادرة في نسختها الأولى في القرية العالمية خلال الفترة من 5 يناير 2026 وحتى 5 فبراير 2026، لتشكل منصة مجتمعية مفتوحة تجمع بين الخدمة، والتوعية، والتجربة التفاعلية، في أحد أبرز الوجهات العائلية في دبي.

وتتضمن مبادرة "أقرب إليكم" منصة متكاملة تضم عددًا من الزوايا التعريفية، تُمكّن زوار القرية العالمية من الاطلاع على خدمات إقامة دبي، بما في ذلك خدمات أذونات الدخول والإقامة الذهبية، وخدمات الهوية والجنسية، وخدمات تصاريح العمل، إلى جانب منصة جوازات الأطفال، ومنصة (04)، وممر السجادة الحمراء، وبطاقة السعادة، وذلك ضمن تجربة مباشرة وسلسة تعكس توجهات إقامة دبي في تبسيط الإجراءات، وترسيخ مبدأ أن المتعامل أولًا.

وتتميّز منصة المبادرة بطابعها التفاعلي الموجّه لجميع أفراد العائلة؛ إذ تقدم أنشطة وتجارب تفاعلية وألعابًا هادفة، إلى جانب مفاجآت يومية وسحوبات على جوائز أسبوعية، في تجربة مجتمعية متكاملة تهدف إلى تعزيز التواصل الإيجابي، وترسيخ حضور إقامة دبي بصورة قريبة ومباشرة من أفراد المجتمع.

وتجسّد مبادرة "أقرب إليكم" رؤية إقامة دبي في الانتقال من مفهوم تقديم الخدمة إلى بناء علاقة مستدامة مع المجتمع، من خلال التواجد الميداني المباشر، والاستماع للمتعاملين، والتفاعل مع احتياجاتهم وتطلعاتهم، بما يسهم في رفع مستويات الرضا والسعادة، وتعزيز الثقة بالمؤسسات الحكومية.