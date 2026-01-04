الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

خالد بن زايد: قيادة محمد بن راشد أرست نموذجاً حكومياً متقدماً

خالد بن زايد
4 يناير 2026 13:50

 أكد سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء هيئة زايد لأصحاب الهمم، أن الذكرى العشرين لتولي صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة الحكومة الاتحادية، تمثل محطة وطنية مضيئة في مسيرة العمل الحكومي الإماراتي.

 

وأشار سموّه إلى أن قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أرست نموذجاً حكومياً متقدماً يقوم على الرؤية الاستباقية، والكفاءة، وتسريع الإنجاز، وجعل الإنسان محوراً للتنمية، ما أسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الريادة والابتكار.

 

وأضاف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، أن هذه المسيرة الاستثنائية شكّلت مصدر إلهام للمؤسسات الوطنية لمواصلة تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة التميّز، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

المصدر: وام
خالد بن محمد بن زايد
محمد بن راشد
