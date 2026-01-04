"طرق دبي" تنجز 60% من مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، إنجاز 60% من مجمل مشروع تطوير شارعي عود ميثاء والأصايل، ضمن مشروع تطوير محور الشيخ راشد، الذي يسهم في ربط شارع الأصايل بشارع الخيل مروراً بشارع نادي الوصل، مع توفير مخرج مؤدٍ إلى شارع عود ميثاء وشارع نادي الوصل، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، تشمل تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع أكثر من 420 ألف نسمة عام 2030.

وأنجزت الشركة المنفذة للمشروع 70% من أعمال الجسور التي تخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الأصايل إلـى شارع الخيل شمالاً باتجاه المعبر التجاري، وجار استكمال الأعمال تمهيداً لافتتاحه في الربع الأول من العام الجاري، كما أنجزت قرابة 60% من الأعمال الإنشائية للنفق الذي يخدم الحركة المرورية القادمة من شارع دبي العين باتجاه شارع نادي الوصل، وجار استكمال توسعات الطرق والجسور الأخرى، التي يتوقع افتتاحها في الربع الثالث من العام الجاري.

وقال معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، إن المشروع يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة باستكمال تطوير محور الشيخ راشد، لاستيعاب احتياجات التطور العمراني والنمو السكاني، ويعد أحد أهم مشاريع تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، ويتضمن تطوير أربعة تقاطعات رئيسة، تتضمن تنفيذ جسور بطول 4300 متر، وطرق بطول 14 كيلومتراً، ويخدم عدداً من المناطق الخدمية والسكنية والتطويرية، وأهمها زعبيل والجداف وعود ميثاء وأم هرير، ومستشفى لطيفة، ونادي الوصل، مشيراً إلى أن المشروع يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية لشارع عود ميثاء من 10 آلاف و400 مركبة في الساعة في الاتجاهين، إلى 15 ألفا و600 مركبة في الساعة في الاتجاهين، بنسبة زيادة تصل إلى 50%، كما يسهم في خفض زمن الرحلة من 20 دقيقة، إلى 5 دقائق، بنسبة تحسن تبلغ 75%.