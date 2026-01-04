الأحد 4 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
علوم الدار

حمدان بن زايد: محمد بن راشد قاد مسيرة استثنائية صنعت الفارق

حمدان بن زايد
4 يناير 2026 15:52

احتفى سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بمناسبة مرور عشرين عاماً على تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، "رعاه الله" رئاسة الحكومة الاتحادية.
وكتب سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: "نحتفي بعشرين عاماً من الحكمة والإنجاز لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قاد مسيرة استثنائية صنعت الفارق، ورسّخت نموذجاً حكومياً قائماً على الابتكار، والكفاءة، وخدمة الإنسان. حفظ الله بو راشد ، ودام عطاؤه لتواصل الإمارات مسيرتها بثقة واقتدار".

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن زايد
محمد بن راشد
